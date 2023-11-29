Gram altında 2000 TL ne zaman görülebilir? Uzman isimler yanıtladı

Şenay ZEREN

Değeri ons altın ve dolar/TL’nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, rekor üzerine rekor kırmayı sürdürüyor. Buna katkı daha çok ons altın tarafında yaşanan yükseliş olurken, diğer taraftan dolar/TL’de görülen rekor seviyeler de gram altın fiyatını destekliyor. Uzmanlar, gram altında yükselişlerin devam edeceğini belirtirken, düşüşlerin ise alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğinin altını çiziyor. Gram altında hem kritik hem de psikolojik seviye olan 2000 TL’nin test edileceği noktasında birleşen uzmanlar, ne zaman gerçekleşeceği konusunda ise ayrışıyor.

Ekim ayında 1810 dolara kadar gerileyen ons altın, İsrail-Filistin savaşının çıkmasıyla yönünü yukarı çevirdi ve beklentilerden de hızlı gerileyen ABD enflasyon verisi sonrası yükselişini hızlandırdı. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ‘faiz indirimi’ni telaffuz etmesiyle ons altın 2052 dolara kadar çıkarak yaklaşık 7 ayın zirvesini test etti. Ons altının tarihi zirvesi, mayıs ayında gördüğü 2078 dolarda bulunuyor. Sarı madende asıl hikâyenin ise, Fed faiz indirimlerine başlayınca yazılması bekleniyor. Şu andaki piyasa fiyatlamalarında Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yüzde 40 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

Dolar/TL tarafında da yükselişlerin sınırlı bir şekilde devamı beklenirken, ons altın ve dolar/TL’deki yukarı yönlü hareketlerle gram altında yeni rekorlar kaçınılmaz görünüyor.

Yılın son günlerinde 2000 TL test edilebilir

Samet Zağlı - Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü

ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve global piyasalarda 2024 için oluşan zayıf dolar beklentisi, altına olan talebi arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 2 haftada gördüğümüz yukarı yönlü hareket, bu hafta başında da devam etti ve gram altın 1900 TL seviyelerine ulaştı. Sert hareketlerin ardından önümüzdeki günlerde bazı düzeltme hareketleri bekleyebiliriz; ancak yukarı yönlü trendin önümüzdeki ay da devam edeceğini ve yılın son günlerinde 2000 TL seviyesinin test edilebileceğini düşünüyorum.

2024 ilk çeyrekte gram altında 2000 TL test edilebilir

Vahap Taştan - Yatırım Finansman Menkul Değerler Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Yönetmeni

Fed-FOMC’den uzun zaman sonra ilk defa faiz indirimine ilişkin bir yorum geldi. Bu da Fed’de aslında 2024 yılı ortalarına doğru başlayacak bir tartışmayı da şimdiden başlatmış oldu. Faizlerdeki gerileme ile birlikte, 2 yıllık ABD tahvil faizi son 4 ayın en düşüğüne geriledi. Reel faizlerin de gerilemesi, ons altında dün 2050 dolar fiyatlamasını beraberinde getirdi. Gram altın tarafında şu an 1900 TL fiyatlanıyor. Ons altın bir süre 2000 dolar üzerindeki tutunmasını koruyabilir. Gram altının diğer bacağı olan dolar/TL’deki görünüm ve beklentileri de hesaba katarsak 2024 yılı ilk çeyreğinde gram altında 2000 TL seviyesinin test edilebileceği görüşündeyiz.

Gram altında yukarı potansiyel sürecek

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Gram altının iki bileşeni olan ons altın ve dolar kurunda son dönemde yukarı hareketlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Bu hareketler gram altını neredeyse her gün yeni rekor seviyelere çıkarıyor.

Her ne kadar TMCB faiz artırımlarına devam etse de dolar kurunda da yükselişler devam ediyor. Tabii bu yükselişler belirli bir patikada gerçekleşiyor. Kura müdahale olduğu için, hareketler her gün 3-5 kuruş yukarı olacak şekilde devam ediyor. Kur yükseldikçe, enflasyon beklentileri artıyor. Bu nedenle, TL tarafı mevcut faiz oranına rağmen hala cazip görülmüyor. Kısacası, orada bir kısır döngü söz konusu.

Dolar kurundaki yükselişlerin devamını bekliyorum. Bu durum gram altını destekleyecektir.

Ons altın tarafında da yükselişler devam ediyor. Her ne kadar Ortadoğu riski azalsa da ons altındaki yükseliş dikkat çekici. Burada dolar endeksi ve 10 yıllık faizde yaşanan baskı ons altını güçlendirdi. Fakat ABD’de enflasyon riskinin yeniden gündeme geleceğini ve dolar endeksi ve faiz tarafında yeniden yükselişler olacağını düşünüyorum. Seviye olarak 2070 dolar çok kritik bir eşik. Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu yıl banka krizi döneminde 2070 test edilmiş ve düşüşler yaşanmıştı. Bu bölge geçilmediği sürece yeniden bir düşüş ihtimali mevcut. Fakat geniş resimde görünüm pozitif olduğu için düşüşlerde alım talebi gelecektir.

Yukarıdaki düşüncelerimi birleştirdiğimde, gram altında yukarı potansiyelin süreceğini düşünüyorum. Bu aşamada bir seviye belirtmek doğru olmayacaktır. Çünkü dolar kurunun ne kadar yükseleceği burada belirleyici olacaktır. Özellikle dolar kuruna bağlı olarak gram altında 2000 ve üzeri seviyelerin görülmesi muhtemel olacaktır.

Dolar ve ons altının kasım ayı kapanış seviyesi kritik

Kudret Ayyıldır - GCM Yatırım Araştırma Müdürü

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi dünyanın en önemli oyuncularının beklenti altında kalan enflasyon verilerinin ardından, aralık ayı toplantısındaki olası faiz artırım beklentisinin ortadan kalkması ve 2024 yılına yönelik olası faiz indirim zamanının erkene çevrilmesi ons altında tüm zamanların zirvesi 2078 seviyesine ulaşma ihtimalini güçlendirirken, gram altın yeni zirve seviyelerle gündemimizi meşgul ediyor. Son hareketler ışığında ons altın, ekim ayı 1810 dolar dip seviyesinden 240 dolarlık yükseliş; gram altın ise 1600 TL dip noktasından 300 TL’lik yükseliş sergiledi.

Geri çekilmeler alım fırsatı

Yeni dönemde yatırımcıların en çok sorduğu soruların başında hiç şüphesiz ki ‘Altın fiyatı yükselişine devam edecek mi?’ olacaktır. Teorik açıdan mevcut makro – ekonomik gelişmeleri de değerlendirdiğimizde hem global tarafta ons altın, hem de ulusal tarafta gram altının iyimser fiyatlama davranışına devam etme ihtimali ön planda. Burada önemli olan, olası geri çekilmeleri değerlendirebilecek bir nakit akışına sahip olunabilmesidir.

Fiyatlama açısından, dolar/TL’nin psikolojik 30 seviyesine, ons altının da tüm zamanların zirvesi 2078 seviyesine kısa - orta vadeli ulaşma düşüncesi, gram altının 2000 TL seviyesine yaklaşma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Teorik açıdan, doların 29 TL, ons altının ise 2000 dolar seviyesi üzerinde kasım ayı aylık kapanış yapması, mevcut ihtimalleri daha da güçlendirebilir. Aksi takdirde ons altındaki olası bir realizasyon, dolardaki kısmi yükselişlerle törpülenerek gram altının sakin bir ay geçirmesini sağlayabilir. Teknik açıdan da 1800 TL üzerinde kaldığı müddetçe orta vadeli görünümde 2000 TL seviyesine yaklaşma ihtimalini güçlü görmekteyiz.