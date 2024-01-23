Gümüş fiyatları kayıplarını geri almaya çalışıyor (23 Ocak güncel gümüş fiyatları)
Ons gümüş, iki gün süren kayıplarının ardından 22 doların altında gelen alımlarla toparlanmaya çalışıyor.
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Ons gümüş fiyatı, iki günlük kaybın ardından 22,00 doların altında gelen alımlarla toparlanmaya çalışıyor. Gün içinde yüzde 1'in üzerinde artışla 22,30-22,35 dolar aralığında hareket ediyor.
Analistler bugün için direnç seviyesi olarak 22,70-22,75 doları gösteriyorlar ve toparlanma alevinin bu seviyede sönmesi riski olduğunu vurguluyorlar. Direncin kırılması halinde 23,00-23,25 yeni hedef olacak.
Aşağı hareketlerde destek ise 21,40-21,35 dolar seviyesinde.