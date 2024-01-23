Gümüş fiyatları kayıplarını geri almaya çalışıyor (23 Ocak güncel gümüş fiyatları)

Ons gümüş fiyatı, iki günlük kaybın ardından 22,00 doların altında gelen alımlarla toparlanmaya çalışıyor. Gün içinde yüzde 1'in üzerinde artışla 22,30-22,35 dolar aralığında hareket ediyor.

Analistler bugün için direnç seviyesi olarak 22,70-22,75 doları gösteriyorlar ve toparlanma alevinin bu seviyede sönmesi riski olduğunu vurguluyorlar. Direncin kırılması halinde 23,00-23,25 yeni hedef olacak.

Aşağı hareketlerde destek ise 21,40-21,35 dolar seviyesinde.