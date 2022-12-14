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İmamoğlu kararı, piyasayı nasıl etkiledi?

Kar satışlarıyla yüzde 2 ekside olan Borsa İstanbul'da, İmamoğlu kararı sonrası değer kaybı yüzde 3'ü aştı.

Haber Merkezi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Kar satışlarıyla yüzde 2 ekside olan Borsa İstanbul'da, karar sonrası düşüş bir ara yüzde 4'ü aştı.

Bugün en düşük 5.041 seviyesini gören BIST-100, günü yüzde 3.6 kayıpla 5.066 puandan tamamladı.

Gün içinde yüzde 3’ün üzerinde yükseliş gösteren bankacılık endeksi ise yüzde 1.1 ekside kapandı.

Dolar/TL kurunda kayda değer bir değişim yaşanmadı. Kur, Fed öncesi 18.64 seviyelerinde işlem görüyor.

 

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