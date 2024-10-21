İngiliz devinden Türk şirketlerinde kar artışı tahmini

HSBC, Türkiye'de hisselerini takip ettiği şirketlerin 2024 üçüncü çeyrek mali sonuçlarına ilişkin beklentilerini yayınladı.

HSBC, banka dışı şirketlerin toplam net kârının bir önceki çeyreğe göre yüzde 36 artmasını, bankaların kârının ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 ve bir önceki yıla göre yüzde 43 azalmasını beklediklerini bildirdi.

Havacılık, otomobil, perakende ve telekomünikasyon şirketlerinin diğerlerine göre daha iyi performans göstermesini beklediklerini ifade eden HSCB, "Toplam banka dışı IAS29 (Uluslararası Muhasebe Standardı) karının bir önceki çeyreğe göre yüzde 36 artmasını bekliyoruz" dedi.

HSBC yayınladığı raporda şu değerlendirmeleri yaptı:

"Aselsan'ın 15 Ekim'de ve TAV'ın 23 Ekim'de raporlama yapmasıyla birlikte, kapsamımızdaki şirketler için 3. çeyrek raporlamaları başladı. Son raporlama tarihi bankalar için 18 Kasım, diğerleri için ise 11 Kasım'dır (konsolidasyon yapmayan şirketler için 30 Ekim). Banka dışı şirketler için, UMS29 kapsamında açıklanan 2. çeyrek kârını kullanarak toplam kârın bir önceki çeyreğe göre yüzde 36 artmasını bekliyoruz. Karşılaştırmalar yıllık bazda anlamlı değildir çünkü 2023 yılı 3. çeyrek sonuçları UMS29 ve enflasyon endekslemesine tabi olacak ve bu nedenle ilk açıklananlardan büyük ölçüde sapacaktır (geçerli para birimi USD veya EUR olan ve UMS29 etkilerini en aza indiren birkaç şirket hariç).

Mevsimsellik etkisi yüksek olan havacılık şirketleri hariç tutulduğunda, banka dışı kârın bir önceki çeyreğe göre yalnızca yüzde 10 arttığını görüyoruz. 3. çeyrek hem sektör hem de şirket düzeyinde finansal performans açısından karışık görünüyor. Yurtiçi işletmeler için yavaşlayan talep, nispeten daha istikrarlı döviz kurları, ancak ihracatçılar için hala yüksek enflasyon gerilemesi, 2023'ten itibaren yüksek bir baz (talep, fiyatlama yeteneği, marjlar) ve 2023 sonundan bu yana IAS29 uygulaması (enflasyon muhasebesi) kazançlar ve marjlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor."