Ünlü&Co raporunda, banka karlarında düşüş beklentisi öne çıktı

Ünlü & Co, bankaların karlarında yüzde 48 düşüş bekliyor. Yatırım kuruluşu 2024 3. çeyrek bilançolarında tahminlerine yönelik analizinde, banka kârlarında azalış beklerken, banka dışı kurumların karlarında artış öngördü.

Ünlü & Co'nun yayınladığı rapordaki değerlendirmeleri şöyle:

"Kapsama alanımızdaki şirketler için 2024 üçüncü çeyrek kazanç sezonu geçtiğimiz hafta 15 Ekim'de Aselsan ile başladı ve 11 Kasım'a kadar sürecek.

Tahminlerimize göre, bankalar 3Ç24'te yıllık bazda yüzde 48 (çeyreklik bazda yüzde 21) hisse başına kar düşüşü gösterecek. Finans dışı sektörlerde ise çeyreklik bazda yüzde 19 FAVÖK artışı beklerken, FAVÖK'ün çeyreklik bazda yüzde 36 artacağını tahmin ediyoruz.

Bankalar: Net kar artan katkı payı ile düşecek

Kapsamımızdaki bankaların 3Ç24 için toplam 54,2 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz, bu rakam çeyreksel bazda yüzde 21 ve yıllık bazda yüzde 48 düşüşe işaret ediyor. Swap'a göre düzeltilmiş NIM'in, TL çekirdek spread'deki genişlemenin (çeyreklik ortalama 210 baz puan artış) yardımıyla, kapsama alanımızdaki bankalar için ortalama 72 baz puan artmasını bekliyoruz.

Buna karşılık, sorunlu kredi girişlerindeki toparlanmayla birlikte net kredi maliyetinin çeyreksel bazda 100 baz puan artarak 91 baz puana yükseleceğini tahmin ediyoruz. Bir önceki çeyrekteki 45,4 milyar TL'ye kıyasla 2,6 milyar TL alım-satım zararı öngörüyoruz, çünkü swap maliyetlerinde düşüş beklerken çekirdek alım-satım kazançlarının hafifçe düşmesini bekliyoruz. Ücret gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artmasını ve faaliyet giderlerinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 büyümesini öngörüyoruz. Sektörde kredi ve mevduat büyümeleri çeyreksel bazda sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 9 olarak gerçekleşmiştir. Vakıfbank ve TSKB'nin çeyreklik bazda kâr artışı açıklamasını bekliyoruz. Büyük sermayeli özel bankalar arasında, Garanti'nin en düşük ardışık kazanç düşüşünü raporlayacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan, İş Bankası ve Yapı Kredi'nin özel bankalar arasında en büyük çeyreklik düşüşü kaydedeceğini tahmin ediyoruz.

Finans dışı: 3Ç24 için çeyreksel bazda yüzde 19 F/K artışı öngörüyoruz

Banka dışı sektörler için 3Ç24'te çeyreksel bazda yüzde 19 F/K artışı ve yüzde 36 FAVÖK artışı öngörüyoruz.

Nispeten güçlü performans gösterenler: MLP Care'in tıbbi tedavilerdeki fiyat ayarlamaları sayesinde çeyrek/çift haneli net kar büyümesi kaydetmesini bekliyoruz. Turkcell ve Türk Telekom'un da mobil ve sabit genişbant fiyat artışlarından faydalanmasını bekliyoruz.

Nispeten zayıf performans gösterenler: Erdemir'in faaliyet karlılığının sektörde devam eden rüzgarlar nedeniyle zayıf olmasını bekliyoruz. Türk Traktör ve Coca-Cola İçecek'in hacim düşüşü ve marj sıkışması nedeniyle daha zayıf sonuçlar açıklamasını bekliyoruz".