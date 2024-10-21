BofA hangi Türk bankalarını tercih ediyor? 4 banka için 'AL' tavsiyesi

ABD’li dev yatırım kuruluşu Bank of America (BofA), Türk bankalarına yönelik hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.

BofA Türk bankalarıyla ilgili yayınladığı analizde, özel bankaları tercih etmeye devam ettiğini vurguladı. Kamu bankalarında yeniden değerlendirme için alanın sınırlı olduğunu ifade edilen David Taranto ve Zümrüt İmamoğlu imzalı analizde, makro ihtiyati önlemlerin eskiye oranla daha kalıcı olması nedeniyle Türk bankalarının net faiz marjındaki toparlanmanın hareketli olduğu belirtildi.

Analizde, faiz indirimleri beklentisinin bankalardaki gelir problemini çözmesinin beklendiği vurgulanırken, analistler varlık kalitesi döngüsünün de yönetilebilir düzeyde olduğunu öngördü.

BofA, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi'yi tercih etmeye devam ettiğini, cazip alım fırsatı olarak 2024 yılının ikinci yarısında da banka bilançolarında zayıflama öngördüğünü belirtti. BofA, dört bankada "Al" tavsiyesi verirken, kamu bankalarında yeniden değerlendirme için alanın sınırlı olduğuna dikkat çekildi.

BofA’nın hedef fiyatları kamu bankalarında yükseliş yönlü revize ederken, Garanti BBVA’da da görünüm yükseliş yönlü oldu.

İşte BofA’nın Türk bankalarının hisselerinde hedef fiyat ve tavsiyeleri:

Akbank (AKBNK) için hedef fiyat 90 TL'den 85 TL'ye düşerken, tavsiye "al" olarak korundu.

Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyat 136 TL'den 160 TL'ye yükseldi. Tavsiye "al" olarak korundu.

Halkbank (HALKB) için BofA hedef fiyatını 12,7 TL'den 15 TL'ye yükseltirken, tavsiyesini "endeks altı getiri" olarak korudu.

İş Bankası (ISCTR) için hedef fiyat 21 TL'den 20 TL'ye düşerken, tavsiye "al" olarak korundu.

VakıfBank (VAKBN) için hedef fiyat 19 TL'den 22,7 TL'ye yükseldi, tavsiye "endeks altı getiri" olarak korundu.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) için hedef fiyat 47 TL'den 42 TL'ye düştü. Tavsiye "al" olarak korundu.