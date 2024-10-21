Altın ve gümüş alan herkese borsa seçebilene kazandırdı

Yılbaşından bu yana hisse senetlerinde dikkat çekici yükselişler yaşandı. Garanti Bankası, Türk Telekom ve Pegasus hisseleri en çok kazandıranlar arasında yer aldı. Bu sürede emtialarda da gümüş ve altın yüksek getiriler sağladı.

Hisselerde güçlü performans

Yıl içinde, özellikle bankacılık ve havacılık sektörlerinde kayda değer yükselişler yaşandı. Garanti Bankası %98.73 artışla 110.90 TL seviyesine ulaştı ve analistlerin hedef fiyat beklentilerine göre %39.90 ek getiri potansiyeli bulunuyor. Türk Telekom %87.68’lik artışla dikkat çekerken, BİM Mağazalar ve Ülker de %50’nin üzerinde kazanç sağlayan hisseler arasında yer aldı.

Emtialarda gümüş öne çıkıyor

Yılbaşından bu yana kıymetli metaller de büyük ilgi gördü. Gümüş, %41.69 oranında değer kazanarak yatırımcılarına önemli bir getiri sağladı. Altın ise %31.92’lik yükselişle güvenli liman olarak yatırımcıların gözdesi olmaya devam etti. Gümüş 33,71 dolarda ve hedefi 50 dolar seviyesinde. Altının onsu 2.721 dolar. Hedef ise 3.000 dolarda.

Bakır ve platin istikrarını korudu

Bakır ve platin, gümüş ve altına göre daha ılımlı artışlar gösterdi. Bakır, yıllık bazda %13,08 artarken, platin %2.44 ile daha sınırlı bir getiri sağladı. Ancak her iki kıymetli metal de pozitif getiri sundu. Yatırımcılar için olumsuz bir tablo ise palladyumda yaşandı. Palladyum, yıllık bazda %1.51 değer kaybederken, kısa vadeli toparlanmaların uzun vadede yeterli olmadığı görüldü.

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ÖZSERMAYE FONU MU, BORÇ FONU MU?

Özsermaye fonu; yüksek getiri, enflasyona karşı koruma, büyüme odaklı, çeşitlendirme. Yüksek risk, volatilite, uzun vadeli, gelirde belirsizlik.

Borç fonu; düşük risk, düzenli gelir, sermaye güvenliği, kısa vadeli likidite. Düşük getiri, faiz riski, büyümeyi kaçırma riski, sınırlı likidite.

Ham madde aldığı rafinerinin bakımı kasımda tamamlanacak. Stoklarını kullanıyor

Petkim’in Star Rafineri’deki bakım işi bitti mi? Bitmediyse ne zaman biter? /Semih Eryılmaz

Semih, Petkim’in Star Rafineri’de %12 dolaylı ortaklığı bulunuyor. Star Rafineri geçtiğimiz eylül ayında planlı bakıma alındı ve rafinerideki tüm üniteler bu süreçte durduruldu. Bakım çalışmalarının yaklaşık iki ay süreceği belirtilmişti. Bu itibarla önümüzdeki kasım ayında tüm işlerin tamamlanmış olacak. Bakım işleri bittiğinde, Star Rafineri’nin üretim kapasitesi %2,5 artacak. Rafinerinin durduğu bu süreçte Petkim ham madde ihtiyacını mevcut stokları ve diğer tedarikçilerden karşılayacağını belirtmişti. Bu itibarla şirketin bir sorun yaşaması söz konusu değil. Petkim, yılın ikinci çeyreğinde satışlarını ve kârını güçlendirdi.

Geri alım programı devrede. Bugüne kadar alım için kullandığı tutar 2,6 milyar TL’yi buldu

Neredeyse her şirket geri alım yapıyor. Şişecam neden fiyatını destekleyecek hamleler yapmıyor? /Vedat Kutlu

Vedat, Şişecam 2021’den bu yana bazı dönemler sürekli olmak üzere, bazı dönemlerde de aralık vermek suretiyle günümüze kadar geri alımlarda bulundu. Şirket, son olarak 15 Ekim 2024 günü 38,20 TL’den 1 milyon adet hisse alımı yaptı. Bugüne kadar aldığı hisselerin sermayeye oranı %3,94 seviyesinde bulunurken miktarın fiili dolaşımdaki paya oranı da %8,11 oldu. Miktar hiç de düşük değil. Şişecam, geri alıma 4,2 milyar TL fon ayırmış olmakla birlikte bugüne kadar kullandığı tutar 2,6 milyar TL oldu. Alışların ortalama fiyatı 23,29 TL’ye denk geliyor. Son kapanış fiyatı 39,64 TL olduğu nazara alındığında eldeki hisselerin %70 prim yaptığı söylenebilir.

YATIRIM FONLARI

QNB Portföy’ün kurduğu FYD fonu 1 yılda %37,27 değer kazandı

FYDQNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %37,27 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %6,39 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Turkcell, Garanti Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ve Otokar hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Turkcell, Ford Otosan, Garanti Bankası, Akbank ve Sabancı Holding hisselerinden alım yaptı. Anadolu Efes, Tofaş, Yapı Kredi, Torunlar GYO ve BİM hisselerinden ise satışta bulundu. QNBPortföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,74 olurken 9.846 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 4.041.781.684 TL. Dolaşımdaki pay adedi 519.681.350 olurken yüzde 45,24 doluluk oranına sahip. Fonun, %2,50 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Ak Yatırım, %50,08 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Ak Yatırım, nitelikli yatırımcılara 17.10.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %42,60, bileşik faizi ise %50,08’e denk geliyor. 329 gün vadeli bono, 3 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun ilk 3 kupona isabet eden faiz oranı %10,62, sonuncusunun ise %6,54 olacak.

%42,60 YILLIK BASİT FAİZ

17 Ekim tarihli TLREF 48,94 seviyesinde bulunuyor. Ak Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %42,60 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 6,34 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında firma açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 17.10.2024 olurken vade tarihi 11.09.2025 olacak. Piyasada TRFAKYM92510 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK İLAÇ

Antibiyotik üretimi için yeni tesis kurma çalışmasına başladı. Üç dolum tesisi için anlaştı

Türk İlaç, geçtiğimiz eylül ayında aldığı karar doğrultusunda, Sefalosporin grubu antibiyotik ürünlerinin üretimi için yeni bir tesis kurma çalışmalarına başladı. 9.000 metrekarelik rezerv alanda inşa edilecek tesis için gerekli makine ve ekipmanlardan satın alımıyla ilgili girişimler yapıldı. Toffl on Science firması ile toplam 3.916.037 dolar tutarında 3 dolum hattı için sözleşme imzalandı.

Tesisin yapımının önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlanması ve 15.07.2025 tarihinde üretime geçmesi hedefleniyor. Yıllık 150.000.000 adet flakon üretim kapasitesine sahip olacak tesis, Türk İlaç’ın üretim kapasitesini ve piyasadaki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Firma, yılın ilk yarısında gelirini %3 artırarak 1,1 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonunda 62,1 milyon TL kâr etti.

ORGE ENERJİ

Etiler’deki projenin elektrik tesisat işlerini aldı. Tutar yıllık gelirinin %10,4’üne denk geçiyor

Orge Enerji, İstanbul’da inşası devam eden Mandarin Oriental Etiler Projesi’nin T2-T3 bloklarının elektrik tesisat işlerini üstlenmek üzere anlaşmaya vardı. Şirket, iş sahibine geçtiğimiz ağustos ayında 256.000.000 TL tutarında teklifte bulunmuştu. Yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmenin imzalandığı belirtildi. Proje kapsamında, işin 636 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Alınan iş şirketin yıllık gelirinin %10,4’üne denk geliyor. Bu itibarla önemli bir iş bağlantısı olarak değerlendirilmeli. Şirketin yıl başından bu yana açıkladığı iş bağlantılarının toplam tutarı ise 1,2 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Tutar yıllık gelirinin %50’si oranında. Orge Enerji, yılın ilk yarısında gelirini %39 artırırken dönem sonu kârını %18 büyüterek 184,9 milyon TL’ye çıkardı.

COCA-COLA İÇECEK

Sri Lanka’daki şirketin satın alım iddialarını doğrulamadı. Görüşme olmadığını bildirdi

Coca-Cola İçecek, bazı yayın organlarında yer alan The Coca-Cola Company (TCCC) ile Sri Lanka’daki Coca-Cola Beverages ‘ın (CCBSL) satın alımına ilişkin ileri aşamada görüşmeler yürüttüğüne dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şirket, bu süreçle ilgili herhangi bir satın alım görüşmesinin bulunmadığını ve bu haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

Coca-Cola İçecek, faaliyet gösterdiği bölgelerde organik büyüme fırsatlarını sürekli olarak değerlendirdiğini, TCCC ile birlikte bölgesel genişleme fırsatlarına da odaklandığını belirtti. Bununla birlikte şu anda CCBSL’nin satın alımına dair herhangi bir görüşmesinin olmadığını duyurdu. Öte yandan firma son olarak Bangladeş Coca-Cola Bangladesh’i satın almıştı. Devir ise geçtiğimiz şubatta tamamlanmıştı.