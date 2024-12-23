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İş Bankası 750 milyon dolarlık eurobond için erken itfa kararı aldı

İş Bankası, 2030 vadeli 750 milyon dolar tutarındaki eurobondları 25 Ocak 2025'te, 5. yılında erken itfa edecek.

Haber Merkezi
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İş Bankası 750 milyon dolarlık eurobond için erken itfa kararı aldı
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İş Bankası, 2030 vadeli 750 milyon dolar tutarındaki eurobondlarda erken itfa hakkının kullanılmasına karar verdi.

İş Bankası Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Bankamız tarafından ihraç edilen 750.000.000 ABD Doları nominal tutardaki 10 yıl vadeli 5. yılda geri çağırma opsiyonlu sermaye benzeri tahvillerin satış işlemlerinin tamamlandığı açıklanmıştı.

XS2106022754 ISIN kodlu olarak ihraç edilen tahvillere ilişkin erken itfa opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan erken itfa opsiyonunun kullanılmasına dair gerekli izin alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu tahviller 22 Ocak 2025 tarihinde itfa edilecektir."

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