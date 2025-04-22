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Japon Yeni 'riskten kaçınmak' için iyi bir seçenek mi?

Grasshopper Asset Management portföy yöneticisi Daniel Tan, Japon yeninin küresel riskten kaçma senaryosunda iyi performans göstermeye devam etmesini bekliyor.

Haber Merkezi
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Japon Yeni 'riskten kaçınmak' için iyi bir seçenek mi?
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Portföy yöneticisi, Japonya'nın iç verilerinin Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) enflasyon hedefine doğru istikrarlı bir ilerleme gösterdiğini ve BoJ'un 1 Mayıs toplantısında faiz artırımı olasılığını artırdığını söyledi.

Analist, "Ticaret tarifeleri ABD enflasyonunu artırabilir ve ayrıca uzun vadeli ABD büyümesinin zayıflaması gibi bir karşıt etkiye sahip olabilir; bu da Fed'i bu yıl faiz indirimine daha da yaklaştırabilir. Küresel riskten kaçma duygusunun ve daha düşük ABD faizlerinin birleşik etkisi, yenin USD karşısındaki mevcut 141 seviyesinden daha fazla değer kazanması için alana sahip olacağı anlamına gelir" dedi.

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