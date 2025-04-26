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JPMorgan anketinden çarpıcı sonuçlar: Yatırımcıların favorisi ‘nakit’

JPMorgan anketi zayıf dolar ve ABD stagflasyonu konusunda fikir birliği olduğunu gösteriyor.

Haber Merkezi
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JPMorgan anketinden çarpıcı sonuçlar: Yatırımcıların favorisi ‘nakit’
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JPMorgan’ın yaptığı anketin sonuçlarına göre, önümüzdeki yıl ABD ekonomisinde resesyondan çok stagflasyon riski bulunurken, 2025 yılında en iyi performans göstermesi beklenen varlık sınıfı nakit oldu.

ABD'de Donald Trump yönetiminin başlattığı ticaret savaşı, çoğunluk tarafından dünyanın en büyük ekonomisi üzerinde en olumsuz etkiye sahip politika olarak görülüyor.

Her beş katılımcıdan üçü ABD ekonomik büyümesinin duracağına ve enflasyonun yüzde 2'lik Federal Rezerv hedefinin üzerinde kalacağına inanırken, her beş katılımcıdan biri enflasyonun yüzde 3,5'in üzerinde olmasını bekliyor.

ABD dolarının zayıflığı konusunda da görüş birliği var; çoğunluk Euro'nun yılsonunda 1,11 dolar ya da üzerinde olmasını bekliyor ki bu da ABD para birimi için bu yıl en az yüzde 8'lik bir düşüş anlamına geliyor.

JPMorgan, "Toplantılarımız, ABD'deki rejim değişikliğinin sonuçları ve piyasa etkileri konusunda küresel yatırımcılara kıyasla ABD'li yatırımcılar arasındaki görüş farklılıkları açısından dikkat çekiciydi" dedi.

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin mevcut seviyelerden çok fazla düşmediği görüldüğünden nakdin pahalı kalması bekleniyor. Katılımcıların yarısından fazlası gösterge faizin 2025 sonunda yüzde 4,25 veya üzerinde olacağına inanıyor.

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