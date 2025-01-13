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JPMorgan, Türk bankaları için hedef fiyatlarını güncelledi

ABD merkezli yatırım banka JPMorgan, Türk bankacılık sektörünün kritik bir dönemde olduğunu belirterek faiz indirim döngüsüyle net faiz marjlarındaki baskının azalabileceğine dikkat çekti. Analistler, bankalara ilişkin tavsiyeleri ve hedef fiyatlarında güncellemeye gitti.

Haber Merkezi
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JPMorgan, Türk bankaları için hedef fiyatlarını güncelledi
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JPMorgan, Türkiye'de faiz indirim döngüsünün başlamasıyla bankalar için bu dönemde net faiz marjlarındaki baskının gevşeme yoluna gireceği kritik bir döneme işaret ettiğini belirtti.

Aralarında Mehmet Sevim'in de yer aldığı JPMorgan analistleri değerlemelerde 0,9 seviyelerinin ucuz bir değerlemeye işaret etmediğini ifade ederken, tarihi olarak bakıldığında görece olumlu döngülerde görülen değerlemelerin altında kaldığına vurgu yaptı.

Analistler, sektörün ortalama maddi özkaynak kârlılığının 2024’teki yüzde 20 seviyesinden 2025’te yüzde 27’ye yükseleceğini öngördü.

Analizde "Makro katalizörlerin ortaya çıkmaya devam edeceği varsayılırsa, bu durum şimdiye kadar sınırlı olan hisse senetlerine yabancı akışını kademeli olarak teşvik edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kurum takip ettiği bankalara ilişkin tavsiye ve hedef fiyatlarını da güncelledi.

Kurum, Akbank'ı 'nötr' seviyesinden 'ağırlık artır' seviyesine yükseltti.

Kurumun Türk bankalarıyla ilgili hedef fiyatları şöyle sıralandı:

Banka (TL) Eski hedef Yeni hedef
Akbank 91 98
Garanti BBVA   172
Yapı Kredi 44 43
İş Bankası   20

 

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