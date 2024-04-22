Köklü finans kuruluşundan 'Türk hisseleri' için tavsiye

Londra'daki Barings'te para yöneticisi olan Adnan El-Araby, "Türk hisse senetleri eskisi kadar ucuz değil. Eğer ekonomik bir yavaşlama olursa ve yerel yatırımcılar satış yapmaya başlarsa, riskimizi artırmayı düşünebiliriz" dedi.

Bloomberg News'in haberine göre, El-Araby, "Geçen yılki genel seçimlerden bu yana risk primi düşmeye başladı, yeni finans ekibi Erdoğan'ı ikna etmeyi başarmış görünüyor. Erdoğan'ın ekonomi ile lekelenmiş bir miras bırakmak isteyeceğini düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl lirayı rekor düşük seviyeye indiren kur kayıplarına ve Merkez Bankası'ndaki liderlik değişimine rağmen hükümet, önceki alışılmışın dışındaki politikaların bir sonucu olarak enflasyonun yüzde 80'in üzerine çıkmasının ardından ekonomiyi istikrara kavuşturmak için "ne gerekiyorsa" yapacağını taahhüt etti. Hayat pahalılığı krizinin etkisi, Erdoğan'ın tarihi bir kayıp yaşadığı geçen ay yapılan belediye seçimlerinin sonuçlarında açıkça görüldü.

"Ralli çoğunlukla yerel yatırımcılar tarafından yönlendirildi"

Ancak, Türkiye'nin hisse senedi rallisi çoğunlukla yerel yatırımcılar tarafından yönlendirildi ve yabancılar politika ortodoksluğuna dönüşte daha fazla ilerleme görmeyi bekledikleri için denizaşırı akışlar seyrek kaldı.

Barings Emerging EMEA Opportunities PLC'de eş yönetici olan El-Araby, "Büyüme bir noktada yavaşlamak zorunda ve yavaşlayacak, ancak hükümet bunu sineye çekmeye istekli olacak mı? İşte asıl kararlılık testi o zaman yatırımcılar tarafından görülebilecek" dedi.

Barings geçen yılki seçimlerde Türk hisse senetlerinde aşırı ağırlığa gitti ve Türk hisse senetleri şu anda şirketin fonunun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor.