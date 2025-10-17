Küresel piyasalarda bilanço takvimi yoğun

Gelecek haftanın yurt dışı bilanço takviminde birçok büyük şirketin sonuçları takip edilecek.

Öne çıkan bazı şirket bilançoları şöyle:

Haftanın ilk günü BHP Group bilançosunu açıklayacak. Salı günü Coca-Cola, General Motors, L’Oréal, Netflix ve 3M’in sonuçları izlenecek. Çarşamba günü AT&T, CME Group, IBM, SAP ve Tesla öne çıkarken, Perşembe günü Blackstone, Intel, Londra Borsası (LSE), Roche, T-Mobile ve Unilever sonuçlarını açıklayacak. Haftanın son günü olan Cuma ise Procter & Gamble'ın ve Sanofi'nin bilançoları gelecek.