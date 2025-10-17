  1. Ekonomim
  Küresel piyasalarda bilanço takvimi yoğun
Küresel piyasalarda bilanço takvimi yoğun

Gelecek hafta küresel piyasalarda bilanço takvimi yoğun olacak.

Küresel piyasalarda bilanço takvimi yoğun
Gelecek haftanın yurt dışı bilanço takviminde birçok büyük şirketin sonuçları takip edilecek.

Öne çıkan bazı şirket bilançoları şöyle:

Haftanın ilk günü BHP Group bilançosunu açıklayacak. Salı günü Coca-Cola, General Motors, L’Oréal, Netflix ve 3M’in sonuçları izlenecek. Çarşamba günü AT&T, CME Group, IBM, SAP ve Tesla öne çıkarken, Perşembe günü Blackstone, Intel, Londra Borsası (LSE), Roche, T-Mobile ve Unilever sonuçlarını açıklayacak. Haftanın son günü olan Cuma ise Procter & Gamble'ın ve Sanofi'nin bilançoları gelecek.

