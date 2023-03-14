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Nomura, Fed'den faiz indirimi bekliyor

Silicon Valley Bank'ın batması sonrasında Fed'in finansal istikrar risklerini değerlendirmeye ihtiyaç duyacağını öngören Nomura analistleri, Fed'den faiz indirimi bekliyorlar.

Haber Merkezi
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Nomura analistleri, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda faizi 25 baz puan indireceğini ve parasal sıkılaştırmada frene basacağını öngörüyorlar.

Analistler SVB batmadan önce Fed'den 50 baz puan artırım bekliyorlardı.

Goldman Sachs'dan Fed'in Mart toplantısında faizi değiştirmeyeceğini öngörmüştü.

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