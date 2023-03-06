Reel efektif döviz kuru ekim 2021’den bu yana en yüksek düzeyinde

Ali Orhan YALÇINKAYA

Ulusal paranın yabancı paralar karşısında enflasyondan arındırılmış değişimini ölçen TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (REDK) Ocak ayındaki 57.07 düzeyine göre yüzde 2.9 oranında artarak Şubat’ta 58.73 değerini aldı. Bu, aynı zamanda Ekim 2021’den bu yana görülen en yüksek seviye. REDK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1, 2022 yılı sonuna göre ise yüzde 7.1 artış kaydetti.

Bir önceki ay 19.48 TL olan sepet kur Şubat’ta ayında 19.51 TL seviyesine yükselirken, Türk Lirası aylık bazda Dolar ve Euro eşit ağırlıklı döviz sepeti karşısında nominal olarak yüzde 0.16 değer kaybı yaşamıştı.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 2010 yılını baz alarak dünyadaki 64 ülke için reel efektif döviz kuru endeksi hesaplamakta olup, veriler bir ay geriden gelmektedir. 2023 yılı Ocak ayı sonuçlarına göre Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS grubu ülkeleri dikkate alındığında Türkiye aylık bazda yüzde 4.15 ile en fazla değer artışı yaşayan ülke olurken, Çin yüzde 0.81 ile BRICS ülkeleri arasında değer artışı kaydeden tek ülke oldu. En fazla azalış yüzde 5.78 ile Rusya’da olurken, Hindistan yüzde 1.47 ile onu izledi.

BIS’in verileri yıllıkta ise Rusya’nın yüzde 22.59 ile en fazla değer kazanan ülke olduğunu ortaya koyarken, onu yüzde 10.85 ile Türkiye takip etti. Kapsanan 64 ülke arasında Türk Lirası dünyada en ucuz para konumunu korurken, Arjantin Peso’su onu takip etmektedir.

Döviz sepetinin Mart başı itibariyle 19.46 TL düzeyinde olduğu dikkate alındığı ve bu seviyenin ay boyunca korunduğu varsayımıyla reel efektif döviz kuru endeksinin yükselişini Mart ayında da devam ettireceğini beklemekteyim.