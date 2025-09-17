Sterlin, enflasyon verileri sonrası geriledi

İngiltere'de yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 3,8 seviyesinde sabit kalarak WSJ anketindeki ekonomistlerin yüzde 3,9'luk beklentisinin altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise beklentilere paralel olarak yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya geriledi. Her iki oran da İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor.

Aberdeen ekonomisti Luke Bartholomew, açıklanan verilere rağmen BoE'nin perşembe günü faiz oranlarını değiştirmeyeceğine dair "çok az şüphe" olduğunu belirtti. Bartholomew, gıda fiyatlarındaki artışın yüksek kalmaya devam ettiğini ve enflasyonun yakın vadede yükselebileceğini ekledi. Veriler sonrası sterlin, dolar karşısında 1,3647 seviyesinden 1,3637 seviyesine gerilerken, Euro karşısında ise yüzde 0,1 düşüşle 0,8688 pound seviyesinde işlem gördü ve veri sonrası fazla değişmedi.