  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Sterlin, enflasyon verileri sonrası geriledi
Takip Et

Sterlin, enflasyon verileri sonrası geriledi

İngiltere'de Ağustos ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen sterlin, dolar karşısında marjinal bir düşüş yaşarken Euro karşısında ise pozisyonunu korudu. Piyasalarda veri sonrası sınırlı bir tepki gözlemlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sterlin, enflasyon verileri sonrası geriledi
Takip Et

İngiltere'de yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 3,8 seviyesinde sabit kalarak WSJ anketindeki ekonomistlerin yüzde 3,9'luk beklentisinin altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise beklentilere paralel olarak yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya geriledi. Her iki oran da İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor.

Aberdeen ekonomisti Luke Bartholomew, açıklanan verilere rağmen BoE'nin perşembe günü faiz oranlarını değiştirmeyeceğine dair "çok az şüphe" olduğunu belirtti. Bartholomew, gıda fiyatlarındaki artışın yüksek kalmaya devam ettiğini ve enflasyonun yakın vadede yükselebileceğini ekledi. Veriler sonrası sterlin, dolar karşısında 1,3647 seviyesinden 1,3637 seviyesine gerilerken, Euro karşısında ise yüzde 0,1 düşüşle 0,8688 pound seviyesinde işlem gördü ve veri sonrası fazla değişmedi.

Bank of America (BofA) çalışanlarının asgari saatlik ücretini yükselttiBank of America (BofA) çalışanlarının asgari saatlik ücretini yükselttiKüresel Ekonomi

 

Finans
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi karışık
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi karışık
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Türkiye'nin CDS'i 5,5 yılın en düşüğünü gördü!
Türkiye'nin CDS'i 5,5 yılın en düşüğünü gördü!
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Euro zirveye göz kırptı: Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Euro zirveye göz kırptı: Dolar/TL bugün ne kadar?
Fed kararı öncesinde altın fiyatları düşüşte (17 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
Fed kararı öncesinde altın fiyatları düşüşte