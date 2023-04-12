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Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), Tera Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Haber Merkezi
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BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'inci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27 Ekim 2021 tarihli ve 9890 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Tera Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.

BDDK'dan Tera'ya yatırım bankası izniBDDK'dan Tera'ya yatırım bankası izniFinans
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