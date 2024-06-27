Türkiye yarın 'gri listeden' çıkarılacak mı? Piyasalar ne tepki verir?

Şenay ZEREN

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle 2021 yılında gri listeye alırken, cuma günü (yarın) gerçekleşecek genel kurul toplantısında Türkiye'nin gri listesinden çıkış süreci görüşülecek. Bu toplantıda, Türkiye'nin gri listeden çıkarılması beklenirken; sonrasında da yabancı kaynakların yurt içine geleceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, FATF genel kurul toplantısına katılması ve Türkiye'nin gri listesindeki durumunun ele alınacağı toplantıda konuşma yapması planlanıyor. Önceki açıklamalarda ekonomi yönetiminin Türkiye'nin gri listeden çıkmasını beklediği belirtilirken; aksi bir kararın ise, siyasi olacağı değerlendirilmişti.

Beklentiler fiyatlarda

Bu kritik gündem maddesi piyasalar üzerinde de etkisini gösterirken; Borsa İstanbul’da bir süredir fiyatlanıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla borsada pozitif seyir yaşanacağını, aksi bir durum söz konusu olursa da kısa süreli negatif bir etki görüleceğini belirtirken; kritik ve psikolojik seviye olan 10000 puan seviyesinin altına sarkmaların beklenmediğini vurguluyor.

Öte yandan, 19 Temmuz’da kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in olası Türkiye değerlendirmesi bulunuyor. Moody’s, Türkiye’yi en düşük seviyeden notlayan kredi kuruluşu olurken; bazı uzmanlar yapılması beklenen değerlendirmede, 2 seviye birden not artırımı bekliyor ve borsada not artırım beklentilerinin de fiyatlarda olduğu gözleniyor.

Borsada yüzde 40 yükseliş

Kurban Bayramı tatili sebebiyle kısa haftayı güçlü yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, yeni haftada satıcılı. Buna karşın borsa, haziran ayını pozitif tamamlamaya hazırlanırken; geçtiğimiz 6 ayın 5'inde yatırımcısına kazandırdı. Yılın ilk yarısında yüzde 40 performans sağlayan Borsa İstanbul'da, uzmanlar yılın ikinci yarısında da yeni rekor seviyelerin görüleceği tahmininde bulunuyor.

Borçlanma maliyetlerine de pozitif yansır

Serkan Gönençler - Gedik Yatırım Başekonomisti

Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) haziran değerlendirmesinde gri listeden çıkacağı yönündeki beklentiler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in verdiği mesajlarla birlikte oldukça güçlenmiş durumda. Bu beklentinin Borsa İstanbul’da büyük ölçüde fiyatlandığını düşünmekle beraber, olası haber etkisiyle pozitif fiyatlamalar görülebilir. Alternatif getirilerin (risksiz faizin) yüksek kalması, enflasyon muhasebesinin ve son dönemde vergi konusunun şirket bilançoları üstünde yarattığı belirsizlik ve ekonomideki potansiyel yavaşlama gibi unsurların hisse senedi piyasasında yukarı yönlü hareketi sınırladığını düşünüyoruz. Bu noktada, Türkiye’nin gri listeden çıkması, en azından negatif baskıları dengeleyecektir. Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasının sadece Borsa İstanbul fiyatlamaları üzerinde değil, yurtdışından borçlanma maliyetleri üzerinde de pozitif yansımalarının olması beklenebilir. Türkiye’nin gri listede kalmaya devam etmesi ise, piyasalarda kısa vadeli olarak satışlara yol açacaktır.

Bozulan hava tekrar yerine gelebilir

Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Bayramın hemen sonrasındaki kısa iki günde şimdikinden daha fazla iştah vardı. Gri liste beklentisinin güçlü olacağına yönelik algılamalar, Borsa endeksini belli bir yere kadar tutabildi. Son iki gündür Borsa endeksindeki gri liste enerjisinin, kaybolduğunu izliyoruz. Bankacılık endeksi öncülüğünde hareket eden BIST100 bankacılık öncülüğünde geriliyor. Şimdilik borsadaki geri çekilmeyi kâr realizasyonu olarak okuyoruz. Buna karşın 10500 seviyesi altında kapanışların olması halinde teknik görünümde bozulmalar başlayabilir.

Gri listeden çıkmak kısa vadede sermaye girişlerinin hızlanması anlamına gelir ki, bu da borsa da bozulan havanın tekrardan yerine gelmesini destekleyebilir. Buna karşın gri listeden çıkılmadığına yönelik haberlerin gelmesi, endeksteki gri havanın 10000 seviyesine doğru sürmesine zemin hazırlayabilir. Kısa vade satış baskısı hızlanır. 2024 yılı birinci çeyrek bilanço dönemi sonlanmış ve güçlü hisseler belirlenmişken, bu olası geri çekilme portföy değişimleri açısından fırsat olabilir. Önümüzdeki takvimde Moody’s not değerlendirmesi olduğundan, algılamaların tekrar olumluya döneceği temel etkenler henüz bitmiş değil.