UBS, TL'de yükseliş beklentisini sonlandırdı

İsviçre merkezli dünyanın önde gelen bankalarından UBS, son raporunda, yakın vadede risk-kazanç görünümünün daha az cazip olduğunu, Türk Lirası'nda ABD Doları’na karşı “uzun pozisyon” (yükseliş beklentisine yönelik alım yönlü) önerilerini sonlandırdıklarını açıkladı.

UBS notunda, “Enflasyonun düşüşü, sıkı para politikası, mali kısıtlama belirtileri ve cari dengede fazla, son bir ayda Türk Lirası’nda carry trade’i destekledi” denirken, yaklaşık yüzde 12 potansiyel toplam getiriyle yakın vadede daha az cazip bir risk-kazanç olduğunu öngördükleri belirtildi.

Ayrıca, “Türkiye'deki politikaların evrimini ve makroekonomik dengesizliklerin ele alınmasındaki ilerlemeyi izlemeye devam edeceğiz” ifadeleri de dikkat çekti.