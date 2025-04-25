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Yabancılar borsada 5 hafta sonra alıma döndü

Yabancı yatırımcılar, 5 hafta aradan sonra borsada alıma geçti. 18 Nisan haftasında net hisse alımı 269,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak, tahvil tarafında satışlar devam etti.

Haber Merkezi
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Yabancılar borsada 5 hafta sonra alıma döndü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yabancılar (yurt dışında yerleşik kişiler) piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 18 Nisan haftasında 269,1 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 970 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 15,4 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 1 milyar 397,5 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 8,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Stoklar

Yabancıların hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 152,2 milyon dolar olurken, DİBS (Kesin Alım) stokları 9 milyar 712,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 523,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 138,4 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 567,3 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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