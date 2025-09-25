9 büyük Avrupa bankası, stablecoin çıkarmak için şirket kurdu

Stablecoin’ler, değeri sabit tutmak üzere geleneksel para birimlerine — ABD doları veya euro gibi — bağlı dijital tokenlar olarak tanımlanıyor. Özellikle dijital ödemeler, sınır ötesi para transferleri ve volatil kripto para birimlerinde istikrar sağlamak amacıyla kullanılıyorlar.

Konsorsiyumda ING, UniCredit, DekaBank, Banca Sella, KBC, Danske Bank, SEB, Caixabank ve Raiffeisen Bank International yer alıyor. Konsorsiyuma yeni üyelerin katılması da bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise stablecoin’lere karşı temkinli yaklaşmaya devam ediyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, Haziran ayında stablecoin’lerin para politikası ve finansal istikrar açısından riskler taşıdığını belirterek, dijital euronun yasalarla desteklenerek çıkarılmasını talep etmişti. Ancak bazı ticari bankalar dijital euro fikrine karşı çıkıyor.

UniCredit Strateji Başkanı Fiona Melrose, “Regüle edilmiş ve güvenilir bir zincir üstü ödeme ve takas çözümü sunarak, Avrupa’nın büyümesi ve finansal egemenliği için yeni bir dijital varlık standardının yolunu açıyoruz” dedi.

Dünya genelinde stablecoin’lerin yaklaşık 300 milyar dolarlık çoğunluğu ABD doları bazlı. Buna karşın euro bazlı stablecoin’lerin toplam değeri yalnızca 620 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Fransa merkezli Societe Generale, 2023’te euro bazlı bir stablecoin çıkarmış olsa da henüz yaygın bir kullanım yakalayamadı.