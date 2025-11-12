ABD'li dev banka kurumsal müşterilerine coin hizmeti sunmaya başladı

JPMorgan Chase, blok zincir operasyonlarının büyük bir genişlemesi olarak kurumsal müşterilere mevduat token'ı JPM Coin'i sunmaya başladı. Bankalar dijital varlıklara katılımlarını derinleştirirken bu adım önemli bir kilometre taşı oluşturuyor.

Bankanın dolar mevduatını temsil eden token, müşterilerin Coinbase'e bağlı Base blok zincirinde saniyeler içinde ve 7/24 fon gönderip almasını sağlıyor. JPMorgan'ın blok zincir bölümü Kinexys'in Küresel Eş Başkanı Naveen Mallela bu bilgileri paylaştı.

Mastercard, Coinbase ve B2C2'yi içeren bir denemeden sonra banka, müşterilerin müşterilerine erişimi genişletmeyi ve düzenleyici onay bekleyen diğer para birimi versiyonlarını eklemeyi planlıyor. Mallela, bankanın gelecekteki euro cinsinden token için JPME markasını tescil ettirdiğini söyledi.

"İkna edici bir alternatif"

JPM Coin'in lansmanı, Citigroup, Deutsche Bank ve PayPal gibi küresel bankaların dijital para benimsemesinin artmasının ve ABD'nin stablecoin'leri düzenleyen Genius Yasası'nı geçirmesinin ardından gerçekleşti.

Mallela, mevduat tabanlı token'ların kurumlar için stablecoin'lere "ikna edici bir alternatif" olduğunu, çünkü getiri sağlayabildiklerini belirtti.

JPMorgan'ın ağı şu anda günde 3 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştiriyor. Bu rakam, bankanın ödeme bölümünün 10 trilyon dolarlık hacmiyle karşılaştırıldığında henüz küçük kalıyor ancak hızla büyüyen bir alan olarak öne çıkıyor.

Mevduat tabanlı token'lar, geleneksel bankacılık altyapısıyla blok zinciri teknolojisini birleştirerek kurumsal müşterilere daha hızlı ve verimli ödeme çözümleri sunuyor.