Binance, spot işlemleri askıya aldı

Dünyanın en büyük kripto para varlık platformu Binance, resmi Twitter hesabı üzerinen yaptığı açıklamada, spot alım-satım işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Binance TR'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Binance TR'de spot ticareti etkileyen bir durum yaşanmaktadır. Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımızdan tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır. Yeni güncellemeler buradan paylaşılacaktır." denildi.

Binance'tan yapılan açıklamada da, spot işlemleri etkileyen bir sorunun farkında olunduğu belirtilerek, "Tüm spot işlemler hali hazırda geçici olarak durdu, sorunu mümkün olan en kısa zamanda çözmek için çalışıyoruz." açıklaması yapıldı.

Binance CEO'su Changpeng Zhao, ilk analizler eşleştirme motorun bir stop emrinin işlenmesinde hata ile karşılaşıldığını gösterdiğini belirterek, "Tuhaf bir hata; iyileşiyor. Eşleştirme motorunun toparlanması için tahmini süre 30-120 dakika" dedi.

Binance'den yeni açıklama

Platform tarfından son yapılan güncellemeye göre, sorun çıkan eşleştirme motorlardan 'engine 1' tekrar aktif hale getirilirken, diğer motorlarda ise sorunun devam ettiği ve biraz süreye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Sorun çözüme yakın, testler devam ediyor

Şirketin CEO'su Changpeng Zhao tarafından yapılan son açıklamalara göre, para yatırma aktif hale getilirken, spot piyasada işlemlerin tekrar başlaması ile ilgisi testler sürüyor.