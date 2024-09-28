Binance’in kurucusu Changpeng Zhao hapisten çıktı

Dünyanın en büyük kripto borsası olarak bilinen Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ) 4 ay kaldığı cezaevinden tahliye oldu.

ABD Federal Cezaevleri Bürosu, Changpeng Zhao'nun kara para aklamayı önleme ihlalleri nedeniyle 4 aylık cezasının ardından 27 Eylül'de federal hapishaneden serbest bırakıldığını açıkladı.

Hapis yatan en zengin insanlardan biri

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden biri, Binance kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), 60 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 25. kişisi olurken, ABD’de hapis yatan en zengin kişilerden biri oldu.

Binance, CZ’nin tahliyesi ardından yaptığı açıklamada, "CZ'nin ailesiyle birlikte evde olacağından dolayı çok mutluyuz” derken, “Binance'i yönetmiyor ya da işletmiyor olsa da, bundan sonra ne yapacağını görmek için heyecanlıyız” ifadeleri kullanıldı.

CZ ise tahliyesi sonrasında sosyal medyada ilk paylaşımında, “Günaydın(Good morning/gm)” dedi.

gm — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 28, 2024

CZ neden hapse girmişti?

Binance ve CZ hakkında 2023’te ABD'de bir dava açılmıştı. Dava sonucunda, Binance kara parayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolar ceza öderken, CZ de 50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Binance'in yüzde 90 oranında çoğunluk hissesinin halen CZ'nin elinde olduğu tahmin ediliyor.

ABD'de regülatörler Binance ve kurucusu Zhao'yu dava etmişti

ABD'nin sermaye piyasaları denetim ve gözetim kurumu SEC, Binance ve Zhao'ya karşı Washington DC'de dava açtı ve 13 suçlama yöneltti.

Binance ve Zhao'nun bir "düzenbazlık ağı" işlettiklerini iddia eden SEC, Binance'nin işlem hacimlerini yapay şekilde etkilediğini, Amerikalı müşterilerin platformu kullanmalarını engellemediğini ve piyasa gözetim kontrolleri konusunda yatırımcıları yanılttığını öne sürdü.

SEC açıklamasında, Binance ve kurucusu Zhao'nun müşterilerin varlıklarını gizlice kontrol ettiğini iddia ederek, yatırımcı fonlarını "istedikleri gibi" birleştirmelerine ve yönlendirmelerine izin verdiğini iddia etti.

SEC, Binance'in ABD federal menkul kıymetler yasalarından kaçınmak için "karmaşık bir planın bir parçası olarak" ABD'de kuruluşlar oluşturduğunu iddia etti ve bu iddiaları 2022'de yayınlanan bir dizi soruşturmada rapor edilen bir dizi uygulamaya dayandırdı.

SEC ayrıca, Zhao'nun sahibi ve kontrol ettiği bir ticaret firması olan Sigma Chain'in, Binance.US platformunda kripto varlık menkul kıymetlerinin ticaret hacmini yapay olarak şişiren "wash trading" yaptığını iddia etti.