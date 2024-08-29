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Filistinlilerin hesapları donduruldu mu? Binance'den açıklama geldi

Kripto para borsası Binance, Filistin'de yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı yalnızca 220 hesabın dondurulduğunu duyurdu. Şirket, bu hesapların toplam kullanıcıların yüzde 0,1'inden daha azını temsil ettiğini ve işlemin uluslararası standartlara uygun yapıldığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Filistinlilerin hesapları donduruldu mu? Binance'den açıklama geldi
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Binance, sosyal medya platformu X'ten, "İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin yatırımlarının dondurulduğu" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Binance'de 2023 yılında 1500'den fazla kullanıcı hesabı incelemeye alınmıştır. Binance bu hesaplar üzerinde kapsamlı durum tespiti ve doğrulama yapmıştır. Detaylı durum tespitinin ardından, tüm finans kuruluşlarının uyması gereken uluslararası standartlar doğrultusunda, Filistin'de yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı sadece 220 hesap dondurulmuştur. Bu sayı, oradaki toplam kayıtlı kullanıcıların yüzde 0,1'inden daha azını temsil etmektedir. Şeffaflık kapsamında kamuoyuyla paylaşırız."

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