  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Binance'in İsrail'in isteğiyle Filistinlilerin hesaplarını dondurduğu iddia edildi
Takip Et

Binance'in İsrail'in isteğiyle Filistinlilerin hesaplarını dondurduğu iddia edildi

Binance tüm Filistinlilerin fonlarına el koyduğu yönündeki iddiaları reddederken, yalnızca 'küçük bir hesap grubunun' kısıtlandığını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Binance'in İsrail'in isteğiyle Filistinlilerin hesaplarını dondurduğu iddia edildi
Takip Et

Kripto para borsası Binance'nin İsrail hükümetinin talebi üzerine Filistin vatandaşlarının yatırımlarına bloke koyduğunun öne sürülmesinin ardından, borsanın üst yöneticisi (CEO) Richard Teng, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi." dedi.

Sosyal medya platformu X ve uluslararası medyada yer alan haberlerde, İsrail Savunma Bakanlığına ait olduğu öne sürülen İbranice belgeye yer verildi.

Söz konusu belgede, 5 maddede terörle mücadele öne sürülerek kripto varlıklara el koyma kararı tavsiyesine yer verildi.

Bitcoin geriledi

Dolaşıma giren haberlerin ardından, Bitcoin'de (BTC) yüzde 8'e yakın düşüş yaşandı. Dün 63 bin dolara çıkan BTC'nin değeri 58 bin 200 dolara kadar geriledi.

Binance CEO'su Richard Teng, X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi. Bu konuda bazı yanlış ifadeler oldu. En önemlisi bölge genelinde kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Binance kurucu ortağı Yi He ise X hesabındaki paylaşımında, "Küresel bir kripto borsası olarak, diğer tüm finansal kuruluşlar gibi uluslararası kabul görmüş kara para aklamayı önleme mevzuatına uyuyoruz. Kullanıcıları platformumuzda güvenli ve emniyetli bir şekilde işlem yapma konusunda eğitmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos 2023'ten bu yana Filistin'in Binance trafiği yüzde 80'den fazla arttı. 

Bitcoin 65 bin doları gördüBitcoin 65 bin doları gördüEkonomi
Binance yönetimi kripto düzenlemesinin ardından ilk kez konuştuBinance yönetimi kripto düzenlemesinin ardından ilk kez konuştuKripto Para

 

Kripto Para
Kripto milyonerlerinin sayısı yüzde 95 arttı
Kripto milyonerlerinin sayısı yüzde 95 arttı
Telegram CEO'nun gözaltına alınmasının ardından, Toncoin'de 2,9 milyar dolarlık değer kaybı
Telegram CEO'nun gözaltına alınmasının ardından, Toncoin'de büyük değer kaybı
SPK kripto varlık hizmeti veremeyecek 64 kişi ve kuruluşu açıkladı: 5 iş günleri var
SPK kripto varlık hizmeti veremeyecek 64 kişi ve kuruluşu açıkladı
SPK'ya başvuru yaptılar: ABD’li kripto borsa devi Türkiye'ye geliyor
ABD’li kripto borsa devi Türkiye'ye geliyor
Kriptoların gözü ABD seçimleri ve Fed'in faiz kararında
Kriptoların gözü ABD seçimleri ve Fed'in faiz kararında
İşte en fazla bitcoine sahip olan ülkeler
İşte en fazla bitcoine sahip olan ülkeler