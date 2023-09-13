Binance.US, çalışan sayısını üçte bir oranında azaltacak

Binance'in ABD'deki bağlı ortaklığı Binance.US, CEO'su Brian Shroder'in görevinden ayrılacağını ve 100'den fazla kişiyi işten çıkaracağını bildirdi. Bu, Binance.US'in çalışan sayısının yaklaşık üçte biri anlamına geliyor.

Binance.US, Shroder'in ayrılışı için bir neden belirtmedi. Yapılan açıklamaya göre, Shroder'in yerine Aralık 2021'de şirkete katılan genel danışman Norman Reed geçici olarak atanacak.

Binance.US sözcüsü, "Bugün attığımız adımlar, Binance.US'ye 7 yıldan fazla bir süredir devam eden finansal koşu sağlıyor ve yalnızca kripto borsası olarak faaliyet gösterirken müşterilerimize hizmet vermeye devam etmemizi sağlıyor." dedi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Haziran ayında Binance ve kurucusu Changpeng Zhao hakkında, ABD'li yatırımcıları korumayı amaçlayan menkul kıymetler yasalarından kaçmak için bir "aldatma ağının" parçası olarak Binance.US'yi oluşturmakla suçlayan bir hukuk davası açtı. Binance ve Binance.US ayrı ayrı faaliyet gösterdiklerini savunuyorlar.