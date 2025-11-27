Bitcoin 91 bin doların üzerine toparlandı
Geçtiğimiz hafta sert gerileyen Bitcoin, bugüne güçlü yükselişle başladı.
Bitcoin, yeniden yükselişe geçerek son 24 saatte yüzde 4,5 artışla 91.879 dolara kadar yükseldi.
Geçen hafta yaklaşık 81.000 dolara kadar gerileyen Bitcoin şu sıralarda yüzde 1,6 artışla 91.316 dolardan işlem görüyor.
Kronos Research CIO’su Vincent Liu, hareketi "klasik bir aşırı satım tepki yükselişi" olarak nitelendirdi ve aralık ayında Fed’in faiz indirimi ihtimalinin yüzde 80’e çıkmasının risk iştahını desteklediğini belirtti.