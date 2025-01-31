Bitcoin ABD verileri öncesi zayıfladı

Saxo analistleri, Trump'ın BRICS ülkelerine karşı da gümrük vergisi tehdidinde bulunarak yatırımcılar arasında ihtiyata yol açtığını ve olası kripto dostu politikalara ilişkin iyimserliği gölgelediğini söyledi.

El Salvador'un, IMF finansmanını güvence altına almak için Bitcoin'in yasal ödeme aracı olarak kabul edilmesini zorunlu olmaktan ziyade gönüllü hale getiren bir yasa değişikliğini kabul ettiğini belirtiyorlar. Buna ek olarak, tüccarlar, güçlü bir okumanın daha fazla faiz oranı indirimi beklentilerini azaltabileceği TSİ 1630'deki ABD PCE enflasyon verileri öncesinde temkinli davranıyor.

Saxo, “Kripto duyarlılığı temkinli olmaya devam ediyor ve PCE raporu sonrası yüksek volatilite bekleniyor” diyor.

Bitcoin 103.928 dolara kadar gerilemenin ardından düne göre yüzde 0,25 düşüşle 104.787 dolardan işlem görüyor.