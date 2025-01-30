Robinhood’dan petrol ve altından sonra Bitcoin vadeli işlemleri!

Popüler ticaret platformu Robinhood, Bitcoin, petrol ve altın için vadeli işlem ticaretini tanıttı ve yeni hizmetin "çok yakında" olduğunu belirtti.

Robinhood, web sitesinde yayınladığı bir yazıda, "Yeni sezgisel ticaret merdivenimizle vadeli işlem ticareti yakında Robinhood'a geliyor" dedi.

Robinhood, Bitcoin, petrol ve altının yanı sıra, yeni hizmetin müşterilerin S&P 500, USD ve EUR vadeli işlemlerini yapmalarına izin vereceğini söyledi.