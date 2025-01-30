  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Robinhood’dan petrol ve altından sonra Bitcoin vadeli işlemleri!
Takip Et

Robinhood’dan petrol ve altından sonra Bitcoin vadeli işlemleri!

Robinhood petrol ve altına ek olarak Bitcoin vadeli işlemlerini de tanıttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Robinhood’dan petrol ve altından sonra Bitcoin vadeli işlemleri!
Takip Et

Popüler ticaret platformu Robinhood, Bitcoin, petrol ve altın için vadeli işlem ticaretini tanıttı ve yeni hizmetin "çok yakında" olduğunu belirtti.

Robinhood, web sitesinde yayınladığı bir yazıda, "Yeni sezgisel ticaret merdivenimizle vadeli işlem ticareti yakında Robinhood'a geliyor" dedi.

Robinhood, Bitcoin, petrol ve altının yanı sıra, yeni hizmetin müşterilerin S&P 500, USD ve EUR vadeli işlemlerini yapmalarına izin vereceğini söyledi.

Bitcoin Avrupa’da ilk kez bir Merkez Bankası rezervine girecek!Bitcoin Avrupa’da ilk kez bir Merkez Bankası rezervine girecek!Kripto Para
Trump'tan Fed'e sert çıkış: Enflasyonu durdurmayı başaramıyorlarTrump'tan Fed'e sert çıkış: Enflasyonu durdurmayı başaramıyorlarKüresel Ekonomi
Powell: Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine gerek yokPowell: Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine gerek yokKüresel Ekonomi

 

Kripto Para
Kripto para piyasasında yaşanan DeepSeek düşüşü sonrası gözler Fed'e çevrildi
Kripto para piyasasında yaşanan DeepSeek düşüşü sonrası gözler Fed'e çevrildi
Bitcoin Avrupa’da ilk kez bir Merkez Bankası rezervine girecek!
Bitcoin Avrupa’da ilk kez bir Merkez Bankası rezervine girecek!
Nasdaq'taki düşüş, kripto paraları baskılıyor
Nasdaq'taki düşüş, kripto paraları baskılıyor
Bitcoin haftaya sert düşüşle başladı
Bitcoin haftaya sert düşüşle başladı
Trump'ın imzaladığı kararname sonrası Bitcoin yükseliyor
Trump'ın imzaladığı kararname sonrası Bitcoin yükseliyor
Trump'tan kripto para kararı: Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu kurulacak
Trump'tan kripto para kararı