Robinhood’dan petrol ve altından sonra Bitcoin vadeli işlemleri!
Robinhood petrol ve altına ek olarak Bitcoin vadeli işlemlerini de tanıttı.
Popüler ticaret platformu Robinhood, Bitcoin, petrol ve altın için vadeli işlem ticaretini tanıttı ve yeni hizmetin "çok yakında" olduğunu belirtti.
Robinhood, web sitesinde yayınladığı bir yazıda, "Yeni sezgisel ticaret merdivenimizle vadeli işlem ticareti yakında Robinhood'a geliyor" dedi.
Robinhood, Bitcoin, petrol ve altının yanı sıra, yeni hizmetin müşterilerin S&P 500, USD ve EUR vadeli işlemlerini yapmalarına izin vereceğini söyledi.