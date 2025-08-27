Bitcoin düşüş eğilimini sürdürüyor

Kripto para birimi, son işlem gününde yedi haftanın en düşük seviyesi olan 108.829 doları gördükten sonra hafif bir toparlanma yaşasa da baskı altında kalmaya devam ediyor. LSEG verilerine göre Bitcoin, %0.6'lık kayıpla 110.735 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın kısa vadede faiz indirimi sinyali vermesi, riskli varlıklarla birlikte Bitcoin'de de geçici bir yükselişi tetiklemişti. Ancak bu toparlanma kısa ömürlü oldu. Piyasa gözlemcileri, düşüşün ardında büyük miktarda Bitcoin'e sahip bir "balina" yatırımcının varlığı elden çıkarmasının yattığını belirtiyor.

Söz konusu büyük ölçekli satışlar, Ağustos'un 14'ünde 124.480 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin'in konsolidasyon sürecini uzatıyor. Analistler, kısa vadede 110.000 dolar seviyesinin kritik bir destek olarak takip edilmesi gerektiğini, bu seviyenin kırılması durumunda daha derin bir düzeltmenin gelebileceği uyarısında bulunuyor.

26 Ağustos'ta Ethereum spot ETF'leri toplam 455 milyon $ net giriş kaydederek dört gün üst üste giriş yaptı. Bitcoin spot ETF'leri toplam net girişlerde 88,2 milyon dolar görürken, BlackRock ETF IBIT 45,34 milyon dolarlık net girişle ilk sırada yer aldı.