  Ekonomim
  Kripto Para
  Bitcoin fiyatları 4 ayın dibinde!
Bitcoin fiyatları 4 ayın dibinde!

Bitcoin fiyatlarında düşüş sürerken, bugünkü işlemlerde 104.087 dolara kadar geriledi ve yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Bitcoin, ABD'de bölgesel bankalardaki kredi kayıpları ve devam eden ABD-Çin ticaret gerilimleri endişeleriyle ABD hisse senetlerindeki gecelik düşüşün ardından 24 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Zions Bancorp, yasal işlemlerle karşı karşıya olan borçlular tarafından alınan iki krediyi karşılamak için 50 milyon dolarlık zarar yazdığını açıkladı. Western Alliance, ağustos ayında borçlularından birine dolandırıcılık iddiaları üzerine dava açtığını belirtti.

Bu arada, Trump'ın Çin ithalatına ek yüzde 100 tarife tehdidinin ardından ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Bitcoin fiyatları, saat 11.27 itibarıyla yüzde 2,36 düşüşle 105.434 dolara geriledi.

