Bitcoin hızlı düştü, hızlı yükseldi

ABD'de Senato üyelerinin finansman anlaşmasına varamaması ve hükümetin kapanmasına yol açması üzerine 113.800 dolara kadar gerileyen Bitcoin, kayıplarının bir kısmını geri aldı. ABD dolarındaki zayıflıktan destek alan Bitcoin düne göre, yüzde 2,5 artışla 116 bin 590 doların üzerinde 19 Eylül'den bu yana en yüksekleri test etti.

ABN AMRO ekonomisti Rogier Quaedvlieg'e göre, bu tür kapanmalar genellikle kısa sürelidir ve siyasi baskı bir uzlaşma sağlanana kadar sadece birkaç gün sürer. Quaedvlieg, Fed'in araştırmasına göre, her hafta kapanmanın ekonomik büyümeyi yüzde 0,2 oranında düşürdüğünü, ancak bu kaybın hükümet yeniden açıldığında aynı hızda telafi edildiğini ve bunun da genel ekonomik etkinin sınırlı olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Ancak Quaedvlieg, "Trump yönetimi bu fırsatı çok sayıda devlet çalışanını işten çıkarmak için kullanırsa, işsizlik oranı belirgin şekilde artacaktır" uyarısında da bulundu.

Piyasa şu anda kapanmanın süresini ve potansiyel işgücü etkilerini izliyor.