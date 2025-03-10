Bitcoin, kasımdan beri en düşük seviyesini gördü

Bitcoin düşüşünü sürdürdü.

Kripto para fiyatları, geçen hafta Başkan Donald Trump'ın kripto paralara yönelik yaptığı olumlu açıklamaların ardından artan gümrük vergisi savaşları gerginliği ve Federal Rezerv'in daha fazla faiz indirimi yapma ihtimalinin azalmasıyla düşüşünü sürdürdü.

Bitcoin, artan durgunluk korkuları nedeniyle yüzde 5 düşüşle 80 bin doların altına gerileyerek Kasım ayından beri den düşük seviyesine geriledi. Bitcoin Coin Metrics’e göre, 78 bin 714 dolara geriledi.

Kripto para alanıyla bağlantılı şirketlerin hisseleri de düşüş yaşadı. Coinbase yaklaşık yüzde 14 düştü.

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