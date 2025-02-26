Bitcoin'de ayı piyasası endişesi! Bitcoin neden düşüyor?

Türkiye gazetesinin haberine göre, 2025 yılına büyük umutlarla başlayan kripto para birimi Bitcoin’de bu hafta dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Dün 86 bin dolara kadar gerileyen BTC’de, gelen tepki alımlarıyla birlikte bugün sabah saatlerinde 89 bin dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

Bitcoin kritik destekleri gördü

Bitcoin’de son 1 yıllık döneme bakıldığında;

Geçen yıl 5 Ağustos’ta en düşük 49 bin 500 dolar seviyesi test edilmişti.

Bu seviyeden başlayan yükseliş hareketi, çeşitli dalgalanmalarla birlikte 20 Ocak tarihinde 109 bin 350 dolara kadar devam etti. Aynı zamanda rekora da işaret eden bu seviyeden başlayan düşüş; dünkü işlemlerde %38,2 FİBO düzeltme seviyesi olan 86 bin dolara kadar sürdü.

Bitcoin'de ayı piyasası sinyali!

Bitcoin'de yaşanan son fiyat hareketleri ayı piyasası korkularını da beraberinde getirdi. Ayı Piyasası nedir? Bir finansal enstrümanda başlayan düşüşün %20’yi aşmasıyla birlikte “ayı piyasasına” geçiş yapılır. Bu süreçten itibaren fiyatlarda düşüş riski devam eder.

Analistler; BTC’de de 109 bin 350 dolar zirvesinden başlayan düşüşün boyutunun %20’ye yaklaştığını, bu anlamda 87 bin 500 dolar seviyesinin kritik olduğunu, bu seviyenin altında kalıcılık halinde BTC’de ayı piyasasına geçiş riskinin öne çıkabileceğini belirtiyor.

Bitcoin'de 2025 beklentileri

Öte yandan 5 Ağustos-20 Ocak yükselişinin FİBO 38,2 düzeltme seviyesinde işaret eden 86 bin dolar desteğinin de önemine dikkat çeken analistler, “Bu seviyenin aşağı kırılması halinde 200 günlük ortalamaya işaret eden 81 bin 800 dolar ve FİBO 50,0 durağı olan 79 bin seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarıda ise 95 bin dolar ilk direnç olarak öne çıkıyor” uyarısında bulunuyor.

Bitcoin neden düşüyor?

Bitcoin’de son fiyat düşüşü; kripto borsa Bybit’e yapılan siber saldırının ardından güvenlik endişelerinin yükselmesi, küresel piyasalarda tarife gerilimi sebebiyle risk iştahının gerilemesi ve ABD’de BTC’ye yönelik “rezerv varlık” beklentisinin henüz karşılık bulmamasından kaynaklandı.