Bitcoin'de hızlı yükseliş! 1 ayın zirvesine çıktı

İSTANBUL / EKONOMİ

Lider kripto para birimi Bitcoin, küresel piyasalarda risk iştahının artması ve ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) sermaye girişlerinin sürmesiyle 12 Ocak tarihinden bu yana ilk kez 46 bin doları aştı.

Yaklaşık bir ayın zirvesine çıkan en popüler kripto para birimi Bitcoin (BTC), 46 bin 395 dolara kadar tırmandı. Bitcoin, saat 09.48 itibarıyla yüzde 1,52 oranında yükselişle 46 bin 145 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 7'ye yakın değer kazanırken; piyasa değeri 906 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,98 oranında yükselişle 2 bin 449 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içinde 2 bin 462 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 6 yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,58 oranında değer kazanarak 1,75 trilyon dolara yükseldi.