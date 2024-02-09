Borsa İstanbul 9000 puanı aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul'da rekor serisi devam ederken; dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan'ın gerçekleştirdiği yılın ilk Enflasyon Raporu sunumu ve toplantısını TCMB Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan'ın mesajları borsadaki yükselişi destekledi ve Borsa İstanbul 100 endeksi tarihinde ilk kez 9000 puanı aştı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,48 değer kazanarak 8993 puandan başlarken; sonrasında da değer kazancını sürdürdü ve tarihi zirvesini 9016 puana taşıdı. Endeks, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,63 primle 9006 puanda hareket etti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydederken; sonrasında sırasıyla yüzde 0,02 düşüş ve yüzde 0,71 yükselişle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9000 ve 9140 puan direnç, 8900 ve 8800 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kazancıyla 8949 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırmıştı.