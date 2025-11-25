Bitcoin'de satış baskısı hafifliyor: Dip görüldü mü?

Piyasa hala kırılgan görünse de opsiyon piyasasında satış yönlü koruma maliyetlerinin belirgin şekilde düştüğünü belirten analistler, "Bir haftalık put opsiyonlarının call opsiyonlarına göre prim farkı cuma günü yüzde 11 iken yüzde 4,5’e geriledi" değerlendirmesini yaptılar.

Bitcoin fiyatı şu sıralarda yüzde 0,75 kayıpla 88.128 dolardan işlem görüyor.

Orbit Markets kurucu ortağı Caroline Mauron, opsişon piyasasındaki hareketlerinin stres seviyesinin önemli ölçüde azaldığını ve yatırımcıların şimdilik dip seviyenin görüldüğünü düşündüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Bitcoin’in 14 günlük göreli güç endeksi 32’ye gerileyerek aşırı satım bölgesine yaklaştı.

Bloomberg Intelligence verilerine göre kasım ayında küresel kripto borsa yatırım ürünlerinden 6 milyar dolardan fazla çıkış yaşandı. ABD’deki Bitcoin ETF’lerinden 3,7 milyar dolarlık çıkış, toplam varlıkların yüzde 3’üne denk geliyor. BlackRock’un Bitcoin fonunda ise kısa pozisyonlar belirgin şekilde azaldı.

Analist Rachael Lucas, Bitcoin’in 80 dolar seviyesini yakın vadeli taban, 90–95 bin dolar aralığını ise direnç bandı olarak gördüğünü söyledi. Uzun vadeli yatırımcıların 100 bin doların üzerindeki satışlardan sonra mevcut seviyeleri düşük bulup yeniden tutma eğilimine girdiği, yeni alım yapmak isteyenlerin ise 85 bin doların altını beklediği ifade ediliyor.