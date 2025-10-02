Citigroup, Ether ve Bitcoin tahminlerini revize etti

Citigroup, kripto para birimlerine yönelik beklentilerini güncelleyerek ether için yıl sonu fiyat hedefini yukarı çekerken, bitcoin tahminini aşağı yönlü revize etti.

Bu değişiklikler, ETF akışları ve makroekonomik faktörler gibi çeşitli nedenlere dayandırıldı. Bankacılık devi, ether için yıl sonu fiyat hedefini 4.300 dolardan 4.500 dolara yükseltti.

Bu artışa, borsa yatırım fonlarından (ETF) ve dijital varlık hazinelerinden gelen güçlü akışlar gerekçe gösterildi.

Öte yandan, bitcoin için beklentilerini ise 135.000 dolardan 133.000 dolara düşürdü. Bu düşüşte, doların güçlenmesi ve altın fiyatlarındaki zayıflama gibi dengeleyici makro faktörlerin etkili olduğu belirtildi.