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Elon Musk, X'te ismini 'Kekius Maximus' olarak değiştirdi, kripto piyasasını salladı

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, sosyal medya platformu X'teki ismini "Kekius Maximus" olarak değiştirdi. Musk'ın bu hamlesi aynı adı taşıyan dijital para biriminin değerinin fırlamasına neden oldu.

Haber Merkezi
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Elon Musk, X'te ismini 'Kekius Maximus' olarak değiştirdi, kripto piyasasını salladı
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Profil resmini ise “Pepe the Frog” viral fotoğrafıyla değiştiren Musk, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Musk'ın bu hamlesi kripto para dünyasında yankı uyandırdı ve aynı adı taşıyan dijital para biriminin değeri fırladı.

Musk, geçmişte sosyal medya yorumlarıyla kripto para fiyatlarını etkilemişti ancak bu özel kripto para konusunda herhangi bir rolü olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

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