Hoskinson: Bitcoin yıl sonunda bu rakama ulaşabilir

ABD-Çin arasındaki tarife savaşları nedeniyle yatırımcılar güvenli liman gördükleri varlıklara ilgi gösterirken, Bitcoin gibi risk odaklı varlıklarda satış baskısı artmıştı.

İşlem hacmine göre lider kripto para birimi Bitcoin, bu baskı sonrasında 75 bin doların altına kadar gerilemişti. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere 90 günlük ara verme kararının ardından Bitcoin yeniden 80 bin doların üzerine çıktı.

Cardano blok zincirinin ve Ethereum’un (ETH) kurucu ortaklarından Charles Hoskinson, CNBC’ye verdiği röportajda Bitcoin’in bu yılın sonuna veya gelecek yıla kadar 250.000 dolara yükselebileceğini öngördüğünü belirtti.

"Yeni normale alışacaklar"

Trump'ın 90 günlük ara verme kararından önce Hoskinson tarife meselesinin fiyaskoyla sonuçlanacağını ve piyasaların dengeleneceğini savunurken, "Yeni normale alışacaklar, sonra Fed faiz oranlarını düşürecek ve ucuzlayan para kriptoya akacak" dedi.

Bitcoin'i 250 bin dolara çıkarabilecek bir dizi nedenin altını çizen Hoskinson, kripto para sahiplerinin 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 659 milyon kişiye ulaştığına dikkat çekti.

Küreselleşme için tek seçeneğin kripto olduğunu söyleyen Hoskinson, yeni stablecoin mevzuatına işaret ederek, Dijital Varlık Piyasası Yapısı ve Yatırımcı Koruma Yasası'nın da kripto piyasasına yardımcı olacağını ifade etti.

Hoskinson'a göre özellikle stablecoin tasarısı 'Muhteşem 7'li' olarak alınan teknoloji devlerinin (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA ve Tesla) de bu varlıkları benimsemeye başlamasına yol açabilir.