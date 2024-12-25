Kripto varlık transferlerinde 15 bin TL üstü işlemlere yeni düzenleme

CNBC-e'nin haberine göre, kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik kapsamına alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yönetmeliğe ek madde ilave eden düzenlemeye göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından aracılık edilen 15 bin TL veya üzeri kripto varlık transfer işlemine ilişkin mesajlarda, ismi, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi, bunun bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarası, adres veya doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer verilmesi zorunlu olacak ve bu bilgilerin doğruluğu ayrıca teyit edilecek.

Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen veya böyle bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine ilişkin beyan alınacak.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından 15 bin TL'nin altındaki ve alıcıya ilişkin kripto varlık transfer mesajlarında isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvan, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi, bunun bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarası bilgilerine yer verilecek, ancak bu bilgilerin teyidi zorunlu olmayacak.

Uygulama 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren başlayacak

Uygulamada risk temelli yaklaşım çerçevesinde müşteriden, transferin tarafları hakkında ilave bilgi ve belge talep edilecek. Yeterli bilgi elde edilememesi durumunda transferin gerçekleştirilmemesi veya söz konusu finansal kuruluşla yapılan işlemlerin sınırlandırılması ya da iş ilişkisine son verilmesi hususları göz önünde bulundurulacak. Uygulama 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

Kripto varlık transferlerine ilişkin düzenleme, uyum programı yönetmeliğine de eklendi

Kripto varlık transferlerine ilişkin düzenleme, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programı hakkında yönetmeliğe de eklendi.

Aynı Resmi Gazete'de yayımlanan ve söz konusu yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliğe göre, "uyum programı oluşturacak yükümlüler" olarak yönetmeliğe eklenen kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurum politikası; terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında yasa ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin yasa kapsamında malvarlığının dondurulması kararlarının ihlali, uygulanmaması ve bunlardan kaçınılması risklerine yönelik olarak riskin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalar ile söz konusu yaptırımların uygulanmasına yönelik gelişmiş kontrolleri de kapsayacak. Bu çerçevede, elektronik transfer ile kripto varlık transfer mesajlarında yer alan gönderici ve alıcı bilgileri ayrıca dikkate alınacak.

Finansal kuruluşların kripto varlık hizmet sağlayıcılarla iş ilişkisi tesisinde tutar ve işlem sayısı sınırı belirlemeye yönelik uygun tedbirler alınacak. Bu iş ilişkilerinin tesisi üst seviyedeki görevlinin onayına bağlanacak.

MASAK elektronik tebligat yönetmeliğinde değişiklikler

Aynı Resmi Gazete'de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) elektronik tebligat sistemine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte de söz konusu değişikliklere paralel olarak düzenleme yapıldı.

Yönetmelikle, MASAK tarafından terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında yasa çerçevesinde yapılacak tebligatların kapsamına kripto varlık hizmet sağlayıcılar da eklendi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, sermaye piyasası kanununun kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin geçiş hükümlerini içeren geçici 11. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürüten ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuranlardan SPK tarafından faaliyette bulunduğu ilan edilenler, bugün itibarıyla 1 ay içinde hesap açılması için MASAK'a başvuru yapacaklar.