Türkiye asgari ücreti konuşuyor! Uzmanlar ne yorum yaptı?

2025 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyon toplantıları sürpriz bir şekilde sonlandı. Son anda açıklanan toplantıya işçi kesimi katılmazken, toplantıdan 2025 zam oranı yüzde 30 çıktı. 2024 yıl sonu enflasyonunun yüzde 45 seviyelerinde olması beklenirken, 2024 yılında ara zam almayan ücretlilerin tepkisini çeken zam oranına ekonomistlerin yorumları ne oldu?

Prof. Dr. Evren Bolgün, asgari ücretin yılın başlarında açlık sınırının altında kalacağı vurgusunu şu paylaşımla yaptı:

“Yeni belirlenen 22.104 TL Asgari Ücret mevcut Kasım ayı Açlık Sınırının 2025 Şubat ayında altında kalacaktır. 2025.12’de TÜFE yaklaşık %30 civarında olacaktır. Sabit gelirli çalışan milyonların maaşı Şubat ayından itibaren Açlık Sınırının altına inecektir.”

İngiliz stratejist Timothy Ash, yabancı kurumların telaffuz ettiği oranda yapılan zamma yönelik “adil” diyerek şu paylaşımı yaptı:

“Türkiye - Hükümetin 2025'te asgari ücreti %30 artırma kararı, TCMB'nin enflasyonla mücadelesindeki kısıtlamalar ve en yoksulların karşı karşıya kaldığı gerçek yaşam maliyeti krizi göz önüne alındığında adil bir karardır. Umarım enflasyon %30'dan çok daha düşük bir seviyede 25'te sona erer.”

