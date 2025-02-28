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SEC, Coinbase davasını düşürdü

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto sektörüne yönelik düzenleyici yaklaşımını yenileme çabaları kapsamında Coinbase ve Coinbase Global'e açtığı davayı düşürdü.

Haber Merkezi
AA
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SEC, Coinbase davasını düşürdü
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 ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta kripto varlıklar için kapsamlı ve net bir düzenleyici çerçeve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan Kripto Görev Gücü'nün devam eden çalışmaları göz önüne alındığında, davanın düşürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kararın davadaki iddiaların esasına ilişkin bir değerlendirmeye değil, komisyonun kripto sektörüne yönelik düzenleyici yaklaşımını yenileme ve reforme etme çabalarını kolaylaştıracağı yönündeki yargısına dayandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın komisyonun diğer davalar konusundaki duruşunu yansıtmadığı kaydedildi.

Kripto para borsası Coinbase'den 21 Şubat'ta yapılan açıklamada, SEC'in şirkete karşı açtığı davanın düşürülmesini kabul ettiği belirtilmişti.

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