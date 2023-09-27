Tether, Northern Data Group'a stratejik yatırım yaptı

Dünyanın önde gelen stablecoin’inin arkasındaki şirket olan Tether, kendisine bağlı Damoon adlı grup şirketi aracılığıyla Northern Data Group'a stratejik bir yatırım hamlesi gerçekleştiriyor. Piyasa değeri 83 milyar dolara ulaşan Tether, enerji üretimi, Bitcoin madenciliği ve iletişim teknolojisi alanlarına yönelerek yatırımlarını fintech sektörünün ötesine taşıyor.



Blockchain, Generative AI ve çeşitli bilimsel araştırmalar gibi teknik gelişmeler tarafından sunulan olanaklar gittikçe daha yüksek hacimlere ulaşırken, Northern Data Group gerçek bir öncü olarak ortaya çıkıyor. Northern Data Group’un dayanıklı veri depolama ve yüksek performanslı bilgi işlem teknolojileriyle, Tether'in ileriye dönük perspektifinin örtüştüğü görülüyor. Ayrıca şirketin bu stratejik yatırım hamlesi, teknolojinin gelişimini de destekleme kararlılığını gösteriyor.

“Erişilebilir çözümler yaratmak amaçlanıyor”

Tether, bu gibi yatırımlarla yalnızca inovasyon prensiplerini güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda her iki kuruluşun da kullanıcılara fayda sağlayacak doğru ve kararlı bir finansal yönetim sağlamasını amaçlıyor. Bu planlamalar ışığında Tether ve Northern Data Group, dünyanın her yerindeki finansal topluluklara yardımcı olacak erişilebilir çözümler yaratmak için birlikte çalışmayı hedefliyor. Yüksek performans elde etmeyi amaçladığı yapay zekâ, eşler arası iletişim ve ultra dayanıklı veri depolama çözümleri gibi girişimlerinde Northern Data Group ile en doğru adımları atmayı hedefleyen şirket hem global hem de yerel kapsamda diğer servislerini kullanan birçok topluluğa hizmet verecek çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.



Northern Data Group yatırımına ilişkin açıklamalarda bulunan Tether CTO’su Paolo Ardoino, "Yeni teknolojik sınırlara doğru atılan bir adımı temsil ettiği için Northern Data Group'a yapılan yatırımdan ötürü büyük heyecan duyuyoruz. Bu yatırım, Tether rezervlerinin gücünü ve bütünlüğünü korurken sorumlu büyüme ve inovasyona olan bağlılığımızın altını çiziyor." dedi.



Öte yandan bu yatırımların, Konsolide Rezerv Raporu’nda belirtilen rezervlerden farklı olduğunu ve Tether'in rezervleri veya müşteri fonları üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını garanti ettiğini de belirtmekte fayda bulunuyor. Tether'in yeni alanlardaki gelişimi, Northern Data Group'un gelecek hedefiyle örtüşen, umut verici bir büyüme ve sürdürülebilirlik döneminin habercisi olarak karşımıza çıkıyor.