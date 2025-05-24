Türk Bitcoin sahipleri yükselişte umutlu: 300 bin doları aşabilir!

Bitcoin, 22 Mayıs 2025 günü tarihi bir rekorla 110.000 doları aşarken, bu yükselişin Türkiye’de ilk kez kutlanan Finansal Okuryazarlık Günü’ne denk gelmesi dikkat çekti.

Aynı zamanda dünyada Bitcoin Pizza Günü olarak kutlanan bir günde yaşanan bu gelişmeyle Bitcoin’e olan ilginin en üst düzeye çıkması, kripto varlıklara yönelik finansal okuryazarlık ihtiyacını da belirginleştirdi.

Binance TR’nin 20 bin Türk kripto varlık kullanıcısı arasında gerçekleştirdiği 2025 Kripto Varlık Kullanıcı Anketi sonuçları katılımcıların yüzde 61'i, Bitcoin değerinin 2025 sonuna kadar 101.000-200.000 dolar aralığında olacağını ön gördüğünü, yüzde 51'inin ise 2030 sonuna kadar bu değerin 300.000 doların üzerine çıkacağına inandığını ortaya çıkarmıştı.

Anket, Türk kullanıcıların yüzde 79'unun kripto varlıkların uzun vadeli geçerliliğine duyduğu güveni net bir şekilde ortaya koymuştu.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi İzmir’e geliyor

Bu öngörüler ışığında Binance TR, kripto varlıklarda finansal okuryazarlığı yaygınlaştırmak için yürüttüğü eğitim programlarına aralıksız devam etme kararlılığını tekrarladı.

Binance TR, bu hedefle uyumlu olarak yürüttüğü eğitim projelerini daha da genişletiyor. Kadınların teknoloji ve finansal sistemlerde daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ile hayata geçirdiği Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi, bugüne kadar 54 ilden 1.500’den fazla kadına ulaştı. Akademi, Web3, blokzincir, yapay zekâ, NFT ve siber güvenlik gibi alanlarda derinlemesine eğitimler sunarak dijital okuryazarlığın tabana yayılmasına katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Binance Teknolojide Kadın Akademisi yeni fiziksel etkinliğini 26 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de gerçekleştirecek. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, kripto varlıklar, algoritmik stratejiler, dijital cüzdanlar, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi konularda eğitim alacaklar. Etkinliğin sonunda ise ilham veren kadın hikâyeleri, networking oturumları ve sertifika töreni gerçekleştirilecek; bazı katılımcılar tablet ödülü kazanma şansı yakalayacak.