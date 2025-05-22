ABD'de yasa geçti, Bitcoin 111 bin dolarla rekor kırdı
ABD Senatosu'nda gerçekleştirilen kritik bir oylamanın ardından kripto para piyasası önemli bir yükseliş yaşadı. "GENIUS Yasası" olarak adlandırılan ve stabilkoinlere yasal bir çerçeve sunan düzenleme tasarısı, Senato'da kabul edildi. Bu gelişmenin hemen ardından Bitcoin fiyatı, 111 bin 862 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdı.
ABD'de "GENIUS Yasası" olarak bilinen ve stabilkoinlere yasal zemin hazırlayan tasarı, Senato'da önemli bir usul oylamasını geçti. 15 Demokrat senatörün Cumhuriyetçilere destek vermesiyle onaylanan tasarının ardından Bitcoin fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı.
Bitcoin 111 bin doların üzerine çıktı
Bitcoin, gün içinde 111 bin 862,98 dolarla tarihi zirvesini gördü. Bitcoin, şu sıralarda yüzde 2,86'lık artışla 111 bin 425 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Ethereum da yükselişte: 2 bin 500 dolar eşiği aşıldı
Kritik eşik olan 2 bin 500 doları geçen Ethereum, yüzde 4,3'lük artışla 2 bin 615,89 dolardan işlem görüyor.