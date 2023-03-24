Tether'in rezervleri 2023'te güçlenecek

Kripto para şirketi Tether, 2023 yılının ilk çeyreğinde 700 milyon dolar kar elde edeceğini ve elde edilen bu kar ile birlikte, toplam fazla rezervlerini 1 milyar doların üzerine çıkaracağını tahmin ediyor.

Şirketin teknoloji şefi CNBC’ye verdiği demeçte Paolo Ardoino, şirketin fazla rezervlerin henüz bitmemiş olan mevcut çeyrekte 700 milyon dolar artacağını tahmin ettiğini söyledi.

Eğer tahmin gerçekleşirse, Tether'in elinde tuttuğu ve USDT stable coinini desteklemek için harcayabileceği rezervi 1,6 milyar dolar seviyesine çıkacak.

Ardoino, ABD doları ile bire bir sabitlenen stablecoin olan Tether'in (USDT) rakip firma Circle'ın USDC'sinde yaşanan krizlerden fayda elde ettiğini de söyledi.