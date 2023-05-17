BTM’nin başarısı Belçika’da ödüllendirildi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), ‘Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezi’ sıralamasına girerek ödülünü aldı. Dünyadaki tüm kuluçka merkezlerinin ulaşmak istediği nihai noktaya 5 yıl gibi kısa bir sürede ulaşan BTM, dünya genelinde 1.900’e yakın kuluçka ve hızlandırma merkezinin verileri ile bir endeks oluşturan ve bu konuda dünyanın en saygın kurumlarından biri olan İsveç merkezli UBI Global tarafından, 24 Ocak’ta üniversiteler de dahil kamu ve özel sektör kuluçka merkezleri arasında “Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezi” sıralamasına seçilmişti.

BTM’nin elde ettiği bu başarı Belçika’nın Gent şehrinde düzenlenen ödül töreni ile taçlandırıldı. BTM’nin ödülünü Genel Müdür İbrahim Elbaşı, UBI Global CEO’su Ali Amin’in elinden aldı. Elbaşı, ödül öncesinde düzenlenen ‘Yetenek’ konulu panelin de konuşmacıları arasında yer aldı.

UBI Global, BTM (Türkiye), Kerala Startup Mission (Hindistan), MIDITEC (Brezilya), NEXUS (Brezilya) ve Shanghai Caohejing Hi-tech Park Innovation Center (Çin) kuluçka merkezlerini dünyanın en iyi kuluçka merkezleri olarak ilan etmişti. Yılın en iyi kuluçka merkezi ise bu 5 kuruluş arasında yer alan Kerala Startup Mission oldu.

BTM yoluna devam ediyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM, pandemi öncesinde de yine UBI Global tarafından “Dünyanın En Gelecek Vaad Eden Merkezi” seçilmişti. BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri olarak seçilmek bizi çok gururlandırdı. BTM olarak 5 yılda yaptığımız çalışmalarla Türk girişimciliğinin küresel yarıştaki onur projesi olmayı başardık. Çizgimizden ve hizmetlerimizden ödün vermeden, girişimcilerimizin merkezi olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

UBI Global, inovasyon merkezlerinin nerede bulunduğunu belirlemek, onları başarılı kılan şeyleri öğrenmek ve paylaşmak için 2013 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de kuruldu. Bu konuda dünyanın en önemli oluşumu olarak gösterilen kuruluş, benchmark ve endeks çalışmalarını başlatarak kuluçka ve hızlandırma programlarının ortak özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. UBI Global, bu çalışmalar sonucunda kuluçka ve hızlandırma programlarının daha cazip hale gelmelerine ve verimliliklerini artırarak yatırım çekebilmelerine katkı sunuyor.