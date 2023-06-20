Final GİNOVA açıldı, hedef KKTC'yi girişimciliğin merkezi yapmak

FERHAT POLAT - GİRNE

KKTC’de Final Üniversitesi bünyesinde Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) desteğiyle kurulan girişimcilik ve inovasyon merkezi Final GİNOVA’nın açılışı gerçekleşti. GİKAD Başkanı ve Final Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Dr. İçim Çağıner Kavuklu, 7 yıl önce Final Okulları ile birlikte Final Üniversitesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, yaklaşık 50 farklı ülkeden 4 bin 500 öğrencinin bulunduğu üniversiteyi farklılaştırmak ve Ada'ya katkıda bulunmak için bir girişimcilik merkezi kurduklarını ifade etti. Kavuklu, “Eğitimle girişimciliği birleştirmek ve eğitimi uygulamalı hale getirmek istedik. Bunun için de öncelikli olarak üniversite bünyesinde Final GİNOVA ile bir girişim merkezi hayata geçirdik. Bu merkezden üreten ve değer yaratan girişimler çıkmasını istiyoruz” dedi.

Kavuklu, Final GİNOVA'nın ana paydaşı GİKAD olsa da, bünyesinde teknoloji girişimciliği, kadın girişimciliği, tarım girişimciliği, fintech, sosyal girişimcilik ve genç girişimcilik gibi koordinatörlükleri bulunduğu bilgisini verdi. KKTC'de çok büyük bir potansiyel ve eğitimli bir kitle olduğuna işaret eden Kavuklu, “Buradaki insan potansiyelini değerlendirip girişimleri dışarı dışarıya açmaya ve beyin göçünü önlemeye çalışacağız. Gençler sayesinde KKTC'nin yalnızca turizmle değil, aynı zamanda girişimcilikle de anılmasını istiyoruz. Girişimcilik de bu işin en önemli anahtarı. Eğer buradan başarılı girişimler çıkarıp dışarıdaki yatırımcılarla buluşturursak, dünyada tanınmasına da öncü olabiliriz” diye konuştu.

Ayrılmış bir kadro yapımız var

Girişimlerin bir fikirle doğduğunu ancak bu fikrin hayata geçişine kadar olan sürede girişimcilerin daha önce görmedikleri çeşitli zorluklarla karşılaştığına dikkat çeken Kavuklu, "Final GİNOVA'nın en önemli özelliklerinden birisi uzmanlık alanlarına göre ayrılmış bir kadro yapısı. Önümüze gelen iş fikrine iş planından finansal raporlamaya, hukuktan satış teknikleri ve şirket yönetimine kadar tüm eğitimleri bu konularda uzman olan farklı öğretim üyeleri veriyor. Ayrıca girişimleri yatırımcılarla buluşturma meselesine de çok önem veriyoruz. Tüm politik kısıtlara rağmen iyi fikirlere yatırımcıların ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Start-up'ları burada kurgulayarak yatırımcılar sayesinde tüm dünyaya taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Nörogirişimcilik laboratuvarı kuruldu

Final GİNOVA'nın Genel Müdürü Doç. Dr. Arzu Girişken, Final GİNOVA'da biyolojik ölçümleme ve beyin görüntüleme cihazlarının içerisinde bulunduğu kapsamlı bir nörogirişimcilik laboratuvarı kurduklarını açıkladı. Girişken, girişimci adaylarına arzu ettikleri takdirde nöro testler yapacaklarını söyleyerek, "Bir girişimin başarısını belirleyen en önemli unsurlar, girişim fikrinin hedef kitlenin duygularını ne kadar harekete geçirdiğini tespit etmektir. Nöro ölçümlemeyle, girişimcilerin iş fikrini kelime kelime test ederek, katılımcıların beynindeki etki görülebilmektedir. Böylelikle fark yaratacak ve başarılı iş fikirlerine yatırım yapmak mümkün olabilecek” dedi.